Elektrisch onder de €30.000: hoe ver zijn we eigenlijk?

De elektrische auto is bezig aan een stevige opmars, maar blijft vaak onbereikbaar voor wie geen 40 mille of meer te besteden heeft. Of toch niet? In de top 10 van populairste leaseauto’s onder de €30.000 doemt opeens een opvallende nieuwkomer op: de Renault 5. Is dit het begin van de echte EV-doorbraak in het betaalbare segment?

Eén EV in de top 10

Een snelle blik op de populairste leaseauto’s onder de €30.000 laat het meteen zien: benzine regeert nog altijd. Modellen als de Kia Picanto, Toyota Aygo X en Volkswagen Polo domineren de lijst. Maar er is één uitzondering: de Renault 5 Electric, een volledig elektrische auto die volgens Renault de ‘Volks-EV’ moet worden. Met een vanafprijs net onder de 29 mille én een herkenbaar retrodesign valt hij duidelijk in de smaak. Overigens vielen de elektrische Volkswagen ID4 en Kia Stonic nét buiten de top 10.

Het artikel gaat verder onder de afbeelding.

Waarom zijn er nog zo weinig betaalbare EV’s?

De reden dat we nog maar één EV in de lijst zien, is simpel: batterijen zijn duur. Zeker bij kleinere modellen is het lastig om de kosten laag te houden en toch voldoende actieradius, comfort en veiligheid te bieden.

Ook speelt de veranderende subsidiepolitiek een rol. Waar de overheid een aantal jaren geleden nog stevig subsidieerde, is het huidige SEPP-potje (voor particuliere EV-rijders) kleiner én sneller leeg. Dat maakt elektrische instappers op prijs niet altijd even aantrekkelijk – ook niet in leasevorm.

Wat brengt de rest van 2025?

De komst van de Renault 5 is geen toevalstreffer. Merken als Citroën (met de ë-C3), Fiat (600e) en zelfs Volkswagen (ID2all, in 2026) zetten vol in op betaalbare elektrische modellen. Ook Chinese merken kijken met belangstelling naar het segment onder de €30.000, al zijn ze in deze lijst nog afwezig.

En dat er nog niet veel EV’s in deze lijst staan, betekent niet dat dat niet nog gaat komen. VZR riep de Hyundai Inster niet voor niets uit tot Belofte van het Jaar. Kortom: het segment onder de 30K lijkt aan de vooravond te staan van een elektrische versnelling, vooral als fabrikanten erin slagen om productieprijzen te drukken en accutechnologie verder te verbeteren.

Wat krijg je nu voor je geld?

De Renault 5 biedt met zijn actieradius van 300-400 kilometer, 22 kW AC-lader en nette uitrusting een overtuigend pakket. Toch is het goed om stil te staan bij wat je ervoor moet inleveren: minder ruimte dan bijvoorbeeld een Clio, én nog beperkt aanbod in vergelijkbare EV’s. Wil je elektrisch rijden onder de 30 mille, dan is de Renault 5 op dit moment simpelweg de meest aansprekende optie: maar waarschijnlijk niet voor lang.

Conclusie

De echte doorbraak van de elektrische auto onder de €30.000 is nog nét niet aan de gang, maar de eerste tekenen zijn er. Met de komst van modellen als de Renault 5 wordt de keuze steeds interessanter. Het wachten is nu op schaalgrootte en concurrentie, en dan zou het segment zomaar binnen een of twee jaar kunnen kantelen.

Deze editie van de VZR Lease Top 10 wordt onder andere gebaseerd op de goedkoopste fiscale vanafprijs van het model.