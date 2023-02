Elektrisch eerbetoon aan stokoude Suzuki Alto

De tweede Suzuki Alto draaide in Nederland lang mee, maar elders in de wereld nog véél langer. In China werd de tweede Alto tot maar liefst 2018 in licentie gebouwd door het later meermaals failliet gegane Jiangnan Automobile. Maar nu zijn de Jiangnan-lieden terug, en wel met een duidelijk op die oude Alto geïnspireerde elektrische hatchback!

De tweede generatie Suzuki Alto kon je in Nederland tot zeker midden jaren 90 kopen, maar hij ging buiten de Europese grenzen nog véél langer mee. Het model werd als Maruti 800 nog tot 2014 verkocht, maar draaide in China nog enkele jaren langer mee. Vanaf begin jaren 90 rolde de Alto in licentie in diverse Chinese fabrieken van de band. Zo verkocht onder meer Changan samen met Suzuki de Alto tot in ieder geval 2007, waaronder versies met namen als City Baby, Little Prince en Happy Prince. Ook het Chinese Jiangnan Auto bouwde de Alto en verkocht hem als JN Auto. Jiangnan Auto werd in 2010 overgenomen door het Russiche Zotye, maar bleef de Alto in elkaar schroeven. Ditmaal als Jiangnan TT. Lang was het de goedkoopste auto van China, maar inmiddels is Zotye - dat je wellicht kent van de Fiat Multiplan - niet meer onder ons. Via een vooralsnog ietwat onduidelijke constructie is Jiangnan Auto terug en het is zijn oude succesnummer niet vergeten.

Jiangnan Auto laat namelijk van zich horen met een elektrische hatchback waarin we met name aan de voorzijde een duidelijke knipoog zien naar de Altootjes van weleer. De U2 geheten elektrische hatchback heeft een korte snuit met een sterk aflopende motorkap. De Jiangnan U2 heeft net als de tweede Suzuki Alto vierkante koplampen, al gaat het nu om modernere exemplaren met ledtechniek.

De aaibare U2 is in twee kleuren gespoten en heeft een glazen panoramadak. Met zijn lengte van 3,84 meter is hij zo'n 65 centimeter groter dan de Alto waarnaar hij knipoogt. Dat geldt eveneens voor de wielbasis. Die van de U2 meet 2,62 meter, die van de tweede generatie Suzuki Alto slechts 2,18 meter. De Jiangnan U2 komt op de markt met een 75 pk en 120 Nm sterke elektromotor en krijgt daarnaast een krachtigere variant die het tot 109 pk en 160 Nm schopt. Tevens is het herboren Jiangnan voornemens de auto met twee verschillende accupakketten te leveren. Met het kleinste exemplaar moet de U2 ruim 300 kilometer kunnen afleggen, met het grotere pakket zo'n 400 kilometer.

Heeft de Nederlandse consument hier iets aan? Welnee, maar voor de liefhebber van automobiele curiosa is het ongetwijfeld een leuk weetje dat de tweede generatie Alto elders in de wereld nog voortleeft. Al is het maar in (design-)gedachte. Nog meer Alto-wetenswaardigheid: op basis van de Alto produceerde Jiangnan een ronduit bizar ogende hatchback met een Mercedes-achtig front.