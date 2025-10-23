Ga naar de inhoud
'Elektrisch? Dan kan Ferrari er beter mee stoppen'- podcast

'Leapmotor snapt goed hoe je als Chinees merk in Europa te werk moet gaan'

Ferrari Elettrica
Roy Kleijwegt

Marco reed met de goedkope Leapmotor B10, Roy mag eindelijk vertellen over de Audi Q3 en de Kia EV5. Daarnaast maken de mannen zich bijzonder veel zorgen over een mogelijk elektrische toekomst van Ferrari. Want heeft dat wel zin? Dat en meer, veel luisterplezier!

In deze aflevering aandacht voor de Kia EV5 en de Audi Q3. Inmiddels zijn de embargo's voorbij en mag Roy erover vertellen. Marco reed met de Leapmotor B10 die gelukkig een korter embargo had.

Daarnaast gaf Ferrari de eerste details van zijn elektrische auto, en daar maken Roy en Marco zich wel zorgen over. Want als nu één merk afhankelijk is van zijn soundtrack?

 

Kia EV5

Kia EV5

Podcast, uitlaat, logo

Podcast

