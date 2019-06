Eindelijk prijzen voor de Hyundai i30 Fastback N

Het platgeslagen broertje van de al behoorlijk opvallende i30 N is er vanaf € 53.595. Dat is nogal een verschil met de € 47.095 die de reguliere i30 N minimaal moet opbrengen, maar daar hoort wel een kanttekening bij. In tegenstelling tot wat er bij de introductie werd gezegd is de i30 Fastback N namelijk niet beschikbaar met de 250 pk sterke versie van de 2.0 T-GDI. Alleen de 275 pk sterke Performance-variant staat op de lijst. Bij de hatchback kost die minimaal € 51.095, waarmee het prijsverschil tussen de twee op € 2.500 komt.

Dat de importeur alleen de krachtigste versie aanbiedt is eenvoudig te verklaren: maar liefst 90 procent van de N-klanten blijkt voor de snelste uitvoering te gaan.

N1 of N2

Voor de genoemde € 53.595 staat de snelste i30 Fastback klaar als zogenaamde N1. Die is onder meer voorzien van 19-inch wielen, een variabel uitlaatsysteem en natuurlijk alle uiterlijkheden die van een i30 een N maken. Wie meer luxe wil, moet voor de N2-versie gaan. Die biedt onder meer uitgebreid elektrisch verstelbare, verwarmbare en met lederlook en alcantara beklede stoelen, stuurwielverwarming en een draadloze telefoonlader. Deze lekker volle variant staat voor € 56.095 op de prijslijst en is daarmee opnieuw € 2.500 duurder dan z’n hatchback-equivalent.

De Fastback N is een bijzonder ding. De auto combineert het langgerekte vijfdeurskoetswerk van de i30 Fastback met de hardcore hot-hatch-eigenschappen van de i30 N en is daarmee een sportieveling die eigenlijk geen directe concurrenten heeft. We zetten ‘m evengoed tegen een stel andere kleurrijke types in het C-segment, die test vind je binnenkort in AutoWeek.