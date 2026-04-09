Eindelijk: dit is de Cupra Raval!

Het wereldrecord ‘aanlooptraject voor een nieuw model’ was al in handen van de Volkswagen Groep, maar dit concern heeft het record wel aangescherpt met de nieuwe reeks compacte EV’s. Aan het lange wachten komt nu een einde: dit is de Cupra Raval!

Eerste productiemodel op nieuwe compacte basis

Vanaf €25.990 en tot 444 km bereik

Vanaf juni in Nederland

Boven en in dit verhaal zie je de eerste officiële foto’s van de gloednieuwe Cupra Raval. Toch gaat de openbare geschiedenis van die auto terug tot 2021, toen Cupra met de UrbanRebel voor het eerst een voorbode presenteerde. De UrbanRebel werd in 2023 al omgedoopt tot Raval en sindsdien is het een komen en gaan van spionagebeelden, teasers, vooruitblikken en beloftes. Een gecamoufleerde productie-Raval stond al eens op een beursvloer en we konden daar zelfs al eens mee rijden, maar nu is het dan toch echt tijd om de productieversie van de Raval in vol ornaat te bewonderen.

Dat Cupra, moederbedrijf Seat S.A. en overkoepelend concern Volkswagen zoveel aandacht vestigen op deze auto, is op zichzelf zeker niet gek. De Raval is de eerste van een reeks nieuwe EV’s op het zogeheten MEB+-platform, en is daarmee loeibelangrijk voor deze autobouwer. Seat S.A. trekt binnen Volkswagen de kar op dit gebied en dus komt de Raval als eerste. Nog dit jaar krijgen we echter ook de Volkswagen ID Polo, de Volkswagen ID Cross en de Skoda Epiq te zien, modellen op dezelfde basis die ook allemaal in Spanje zullen worden gebouwd. Samen binden ze de strijd aan met elkaar en met auto’s als de Kia EV2, wiens aanlooptraject inclusief concept-car overigens een jaar duurde en die nu al gewoon in de showroom staat. Zo kan het dus ook…

Donker

Onthulling of niet, de foto’s die Cupra verstrekt zijn nog wel erg donker. Ze tonen de Cupra Raval bovendien uitsluitend in topuitvoeringen met grote wielen en matte lak, dus we zijn alsnog benieuwd naar het uiterlijk van bescheidener exemplaren. De getoonde kleuren zijn twee van in totaal zeven beschikbare lakkleuren en Cupra toont ons ook meteen het verschil tussen de Raval met en zonder (vast) panoramadak. Ook is al duidelijk dat de Cupra Raval ‘praktische proporties’ combineert met sportief design. Zijn hoge koets, grote wielbasis en korte neus beloven veel binnenruimte, maar de scherpe lichtunits, dito vouwen in de flank en wilde bumpers geven de auto tegelijkertijd een onmiskenbaar sportieve Cupra-uitstraling. Dat moet, want de Raval moet duidelijk anders zijn dan de aanstaande Volkswagen ID Polo. Opvallende details zijn de achterlichtbalk met een oplichtend logo en drie oplichtende achterlicht-elementen aan weerszijden, de drie led-elementen in de koplampen en de automatisch uitklappende deurgrepen die beslist ongebruikelijk zijn in deze prijsklasse.

Het MEB+-platform is de technische basis van de Raval. Deze volledig elektrische hatchback heeft daarmee voorwielaandrijving, een belangrijk verschil met de grotere Cupra Born en alle andere bestaande MEB-EV’s van de Volkswagen Group. Eén van de voordelen van die keuze wordt al duidelijk bij het openen van de achterklep, want Cupra belooft maar liefst 441 liter bagageruimte. Dat is zo’n 15 procent meer dan in de Born, die hier ook nog ergens een elektromotor moet huisvesten.

Lager en breder

De Cupra Raval is 4,04 meter lang, 1,78 meter breed en 1,51 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,60 meter. Daarmee is hij daadwerkelijk van Ibiza-formaat, al scheelt het in de hoogte een nog best significante 7 centimeter. Het onderstel is ten opzichte van de nog te onthullen platformgenoten 15 mm lager en heeft een 10 mm grotere spoorbreedte. Hij moet dus niet alleen sportiever ogen dan de alternatieven van Volkswagen en Skoda, maar het ook echt zijn. Als optie zijn er adaptieve dempers beschikbaar en topversie VZ Rebel heeft een elektronisch sperdifferentieel. Die heeft 226 pk en sprint in 6,8 seconden van 0 naar 100 km/h. Hij heeft ook standaard 19-inch lichtmetaal en allerlei andere sportieve toevoegingen en kost €37.990.

Goedkoopste versies

Gelukkig begint het Raval-feestje op een aanzienlijk lager prijsniveau. De instapversie heb je straks al voor €25.990, €12.000 minder dan de Rebel. De Essential heeft al adaptieve cruisecontrol en climatecontrol, maar doet het met 115 pk en een LFP-accu van 37 kWh. Dat levert een rijbereik op van zo’n 300 kilometer (een exact cijfer is er nog niet), terwijl deze versie kan snelladen met maximaal 50 kW. Een variant met 135 pk is er ook, maar die is €2.000 duurder en staat standaard op 18- in plaats van 17-inch. Ook kun je dan snelladen met 88 kW, wat volgens Cupra betekent dat je 23 minuten onderweg bent van 10 naar 80 procent.

Een trede hoger op de uitrustingsladder staan de Business en Performance. Die hebben ook 135 pk en 37 kWh, maar zijn daarnaast uitgerust met onder meer keyless entry, een draadloze telefoonlader, stoel- en stuurverwarming en elektrisch inklapbare buitenspiegels. De Performance is voorzien van extra sportieve opsmuk, onder meer in de vorm van speciale 18-inch wielen en wat Cupra kuipstoelen noemt.

Vanaf juni

Wie meer bereik wil, is minimaal €32.990 kwijt. Voor dat geld krijg je een Business First Edition met 210 pk en 52 kWh NMC-accu, goed voor 444 kilometer rijbereik. Dezelfde aandrijflijn zit ook in de Performance First Edition, opnieuw met extra sportieve aankleding voor in- en exterieur en bovendien nog luxer. Die variant kost je €34.990. De First Editions doen hun naam eer aan, want dit zijn ook de Raval-versies die het snelste bij je voor de deur kunnen staan. Ze arriveren net als de VZ Rebel in juni, terwijl de goedkopere varianten in het najaar in Nederland aankomen.

Prijzen en uitvoeringen Cupra Raval