AutoWeek 2025: 'Dit is de winnaar van de eindejaarsprijs beste innovatie EV'

'Ferrari blijft een uniek merk'

6 reacties

Roy Kleijwegt

De prijs voor beste innovatie op het gebied van elektrische auto's gaat dit jaar naar ... de Mercedes CLA. Roy zag hem voor de onthulling en Marc reed hem als eerste. Wat maakt deze auto zo goed?

Aan boord van een Mercedes CLA blikken Roy en Marc terug op afgelopen jaar. Wat maakt deze auto zo goed? Wat is het onderscheid met andere elektrische auto's en zijn de Chinezen niet al veel verder? Roy kon de auto begin dit jaar bekijken en Marc reed hem deze zomer voor het eerst. Daarnaast was Marc te gast bij Ferrari en ondanks zijn 25 jaar dienst maakte dat opnieuw extreme indruk.

 

Signalement

Merk Mercedes-Benz
Model CLA 250+ EQ Launch Edition
Carrosserie 4-deurs, sedan
Transmissie 2 versnellingen, automaat
Aandrijving achterwielaandrijving
Nieuwprijs € 57.053

Specificaties

Brandstof elektrisch
Motor 1 elektromotor
Maximaal vermogen 200 kW / 272 pk
Maximaal koppel 335 Nm
Accu capaciteit (bruto) 90 kWh
Lengte / breedte / hoogte 4.723 mm / 1.855 mm / 1.468 mm
Wielbasis 2.790 mm
Massa leeg 1.955 kg
Laadvermogen 555 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.500 kg / 750 kg
Banden voor225/40R19Prijzen
Banden achter255/35R19Prijzen
Topsnelheid 210 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 6,7 s
Stroomverbruik (WLTP) 13,2 kWh/100km
CO2-uitstoot (WLTP) 0 g/km
Actieradius (WLTP) 743 km
Lezersreacties (6)

