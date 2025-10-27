Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Einde verhaal voor Toyota Supra: sportieve coupé heeft nog héél even

Aan alles komt een eind

1
Toyota GR Supra A90 Final Edition
Lars Krijgsman

Het is bijna over en uit voor de Toyota Supra. Stiekem wisten we dat al, maar we weten nu ook wanneer het doek valt voor de sportieve Toyota.

Toyota kwam eind vorig jaar al met een Final Edition van de GR Supra. Die introductie van dat uitzwaaimodel maakte duidelijk dat de GR Supra niet lang meer heeft. De Japanners bedanken nu alle Supra-klanten voor hun 'beschermheerschap' en kondigen daarbij aan dat de productie van de Toyota GR Supra in maart 2026 stopt.

Na een schier eindeloze periode vol concept-cars en teasers presenteerde Toyota in januari 2019 dan eindelijk de eerste nieuwe Supra in meer dan 20 jaar. De nieuwe Supra was niet volledig een product van Toyota, maar kwam tot stand uit een samenwerking met BMW. De Toyota GR Supra is dan ook een technisch neefje van de BMW Z4 en is net als die auto leverbaar (geweest) met vier- en zescilinders. Niet geheel verrassend lopen de twee modellen in dezelfde fabriek van de band. Niet in een fabriek van BMW of Toyota, maar bij Magna Steyr in Oostenrijk.

De Toyota GR Supra Final Edition heeft een 441 pk sterke 3.0 zes-in-lijn, is volgehangen met spoilerwerk en heeft onder meer extra dikke remmerij, een Akrapovic-uitlaatsysteem en een aangepast koelsysteem. Daarvan komt er slechts één naar Nederland en die kost ook nog eens €190.000. Van de Supra die spoedig uitzwaait zijn er in Nederland in totaal 49 exemplaren nieuw geleverd.

Het lijkt erop dat Toyota de Supra ditmaal sneller een vervolg geeft. Althans, in zekere zin. Het laat binnenkort namelijk een nieuwe 'supercar' zien, al lijkt het erop dat die spierbundel vooral de bloedlijn van auto's als de Lexus LFA voortzet.

1 Bekijk reacties
Toyota Toyota Supra

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Toyota Supra GR GT4 100th Edition Tribute

Toyota Supra GR GT4 100th Edition Tribute

  • 2023
  • 5.500 km
€ 60.000
Toyota Supra 3.0 Legend

Toyota Supra 3.0 Legend

  • 2019
  • 62.402 km
€ 66.000
Toyota Supra 3.0 GT4 100th Edition Tribute | 1e Eigenaar | Nederlandse Auto | 10 Jaar Toyota Garantie |

Toyota Supra 3.0 GT4 100th Edition Tribute | 1e Eigenaar | Nederlandse Auto | 10 Jaar Toyota Garantie |

  • 2024
  • 20.122 km
€ 99.995

Lees ook

Nieuws
Toyota Supra In het Wild

De nette Toyota Supra blijkt toch nog niet helemaal uitgestorven - In het wild

Toyota GR Supra A90 Final Edition

Test: Toyota GR Supra A90 Final Edition – sneller, scherper en nóg leuker

Nieuws
Toyota Supra Final Edition

Supra A90 Final Edition is tweemaal zo duur als normaal

Nieuws
Toyota Supra Final Edition

Toyota GR Supra uitgezwaaid met spectaculaire Final Edition

Nieuws
Toyota Supra GRMN

Toyota GR Supra GRMN weer gespot: M3-kracht?

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.