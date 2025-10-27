Het is bijna over en uit voor de Toyota Supra. Stiekem wisten we dat al, maar we weten nu ook wanneer het doek valt voor de sportieve Toyota.

Toyota kwam eind vorig jaar al met een Final Edition van de GR Supra. Die introductie van dat uitzwaaimodel maakte duidelijk dat de GR Supra niet lang meer heeft. De Japanners bedanken nu alle Supra-klanten voor hun 'beschermheerschap' en kondigen daarbij aan dat de productie van de Toyota GR Supra in maart 2026 stopt.

Na een schier eindeloze periode vol concept-cars en teasers presenteerde Toyota in januari 2019 dan eindelijk de eerste nieuwe Supra in meer dan 20 jaar. De nieuwe Supra was niet volledig een product van Toyota, maar kwam tot stand uit een samenwerking met BMW. De Toyota GR Supra is dan ook een technisch neefje van de BMW Z4 en is net als die auto leverbaar (geweest) met vier- en zescilinders. Niet geheel verrassend lopen de twee modellen in dezelfde fabriek van de band. Niet in een fabriek van BMW of Toyota, maar bij Magna Steyr in Oostenrijk.

De Toyota GR Supra Final Edition heeft een 441 pk sterke 3.0 zes-in-lijn, is volgehangen met spoilerwerk en heeft onder meer extra dikke remmerij, een Akrapovic-uitlaatsysteem en een aangepast koelsysteem. Daarvan komt er slechts één naar Nederland en die kost ook nog eens €190.000. Van de Supra die spoedig uitzwaait zijn er in Nederland in totaal 49 exemplaren nieuw geleverd.

Het lijkt erop dat Toyota de Supra ditmaal sneller een vervolg geeft. Althans, in zekere zin. Het laat binnenkort namelijk een nieuwe 'supercar' zien, al lijkt het erop dat die spierbundel vooral de bloedlijn van auto's als de Lexus LFA voortzet.