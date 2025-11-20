De bovenstaande claim is net niet helemaal waar, want tussen het verdwijnen van de Beetle Cabrio en de komst van de T-Roc Cabrio zat ook al een klein cabrioloos gat. Het verschil met nu is dat er nu helemaal geen zicht is op een opvolger, en we die in alle eerlijkheid ook niet verwachten. De min of meer betaalbare cabriolet is op sterven na dood en het verdwijnen van de T-Roc is alleen maar het zoveelste voorbeeld om dat punt te onderstrepen.

Dat er geen nieuwe T-Roc Cabrio komt, was al bekend. Dat de huidige een keer zou verdwijnen is na de presentatie van een geheel nieuwe ‘normale’ T-Roc ook geen verrassing, maar dat het zo snel al gebeurt toch wel. De T-Roc Cabrio wordt separaat geproduceerd in Osnabrück en die productielijn loopt nog even door, maar voor Nederland is het nu al over en uit. Vanaf 26 november is de auto niet meer te bestellen, hoewel je dus nog wel bij één van onze buurlanden om zo’n eigenwijze, hoge cabriolet kunt gaan vragen. In Nederland is het Volkswagen Cabrio-tijdperk hiermee echter definitief ten einde, tenzij Volkswagen op een dag toch weer de behoefte voelt aan een open T-Roc, Golf of Beetle-achtige. Misschien elektrisch?

De Volkswagen T-Roc Cabrio verscheen in 2019 als de indirecte opvolger van de Beetle Cabrio en de Golf Cabrio. De keuze van Volkswagen om juist een cross-over open te snijden was misschien opmerkelijk, maar ook verdedigbaar. De doelgroepdemografie van de cross-overkoper zal immers best lijken op die van de cabriokoper en voor sommigen is juist zo’n hogere Cabrio ideaal. Dat blijkt zelfs uit de verkoopcijfers, want voor een cabrio in 2025 doet de T-Roc het lang niet gek. De auto is een graag geziene gast bij verhuurbedrijven en mag zich één van de populairste cabrio’s van Europa noemen, hoewel dat gezien het zeer beperkte aanbod ook weer niet zo’n prestatie is.