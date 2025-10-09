In 1989 was de Lexus LS de eerste Lexus ooit. In 1990 arriveerde diezelfde LS in Nederland en nu, in oktober 2025, zwaaien we het model definitief uit.

Per 1 oktober 2025 is de Lexus LS niet meer leverbaar. Dat geldt voor Nederland, maar ook voor de rest van de Europa en zelfs gewoon de hele wereld. Met een marktaandeel van afgerond 0,00 procent en een ‘verkoop’ (=registratie) van 1 a 2 exemplaren per jaar is het verdwijnen van de LS voor Nederland natuurlijk geen groot verlies, althans in dit opzicht.

Dat we toch een traantje voelen opkomen, heet dan ook meer te maken met het belang van de LS voor het merk Lexus zelf. De LS was het vlaggenschip van Lexus, maar ook de auto waarmee het voor Lexus allemaal begon in 1989. Het luxemerk van Toyota presenteerde toen z’n eerste LS400, een ingetogen sedan die de beste auto ter wereld moest zijn en dat in veel opzichten misschien ook wel was. De luxe van een S-klasse, maar dan verfijnd en verbeterd op de bijna maniakale manier die alleen Japanners lijken te beheersen. Sinds 1989 is er onafgebroken een Lexus LS geweest, verdeeld over vijf generaties die we ter nagedachtenis ongetwijfeld binnenkort nog eens uitgebreid zullen bespreken op deze site.

Tot en met de vierde generatie werd iedere LS voortgestuwd door een stille en onverwoestbare V8, die in 2007 voor het eerst assistentie kreeg van een elektormotor. De V8 maakte bij generatie vijf plaats voor een V6 en hybride werd in een land als Nederland al snel de norm, hoewel zelfs het huidge model er kort als non-hybrid was.

Als occasion

De Lexus LS, wij gaan ‘m missen. Wie dat gevoel herkent, kan zichzelf uiteraard wel troosten met een heerlijk gebruikt exemplaar. Binnen dit risicovolle segment is een LS zelfs de minst grote gok en dat zie je terug in de vraagprijzen, maar ongetwijfeld ook als diezelfde LS op een dag weer moet worden ingeruild. Op onze occasionpagina is de goedkoopste LS van het huidige model al voor krap €49.000 van jou. Voor dat geld staat er een heerlijke LS500h Executive Line van de eerste eigenaar voor je deur, aangeboden door Louwman Lexus Utrecht. De meest actuele LS staat ook bij Louwman in Utrecht en is een blauwe President Line waarvan het kwijl ons in de mond loopt. Toch te duur? Geen nood, want met deze LS460 van €15.995 kun je ook echt nog jaren vooruit.