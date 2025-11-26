Einde van een tijdperk: BMW Z4 bijna uit productie

Het is bijna over en uit voor de BMW Z4. De allerlaatste verlaten in begin volgend jaar de fabriekspoorten van Magne Steyr in Oostenrijk.

Sinds de introductie van de BMW Z3 midden jaren negentig heeft BMW nagenoeg onafgebroken een roadster op het menu gehad. Alles is eindig, ook het bestaan van een open tweezits BMW met een Z in de naam. De huidige derde generatie van de BMW Z4 was in augustus 2018 klaar voor de markt en verlaat hem spoedig. In maart 2026 rollen de allerlaatste exemplaren van de band bij Magna Steyr in Oostenrijk. De Duitsers voelen de pijn en nemen met een Final Edition afscheid van de levensgenieter.

De BMW Z4 Final Edition is geen afscheidsfeest dat enkel buiten Nederland wordt gevierd. Er komt 'een zeer beperkt' aantal Final Editions naar Nederland. Het afscheidslabel is leverbaar op de BMW Z4 sDrive30i met 258 pk sterke viercilinder en op de 340 pk sterke topversie: de Z4 M40i. Wie een Final Edition wil, moet rekenen op een meerprijs van €4.495 ten opzichte van een reguliere variant.

Wat je voor die kleine 5,5 mille krijgt: een Frozen Matt Black of Frozen Deep Green gespoten BMW Z4 met M Hoogglans Shadowline-details rondom. M Sport-remmerij met rode klauwen maakt ook deel uit van het uitzwaaifestijn, evenals een bonte verzameling rode stiksels in het interieur en M Sportstoelen die met Vernasca-leer/Alcantara zijn bekleed. Daarnaast krijg je een M stuur dat met alcantara is bekleed en een setje gegraveerde dorpellijsten.

Het heeft er vooralsnog alle schijn van dat de BMW Z4 geen directe opvolger krijgt. Van de drie generaties BMW Z4 zijn in Nederland 3.972 exemplaren geregistreerd. Voorganger Z3 schopte het tot 3.128 registraties. In de vorm van de Supra kreeg de BMW Z4 een opmerkelijk zustermodel van Toyota. Die wordt in Nederland al niet meer geleverd en laat - net als de Z4 dus - in maart 2026 de productiebanden van Magna Steyr achter zich.

De BMW Z4 is er in Nederland als 179 pk sterke sDrive20i vanaf €68.149. De BMW Z4 sDrive30i kost minimaal €73.278 terwijl de M40i vanaf €98.822 van de hand gaat.