Einde van Audi R8 lijkt nabij

De Monterey Car Week staat natuurlijk vooral in het teken van de meest spectaculaire modellen die autofabrikanten in huis hebben en dus is Audi vertegenwoordigd met de R8. Donderdag schitteren er al een Audi R8 V10 Performance en een RWD tussen andere sportieve Audi's, zaterdag gaan die twee de baan op bij Laguna Seca, een bij velen ongetwijfeld bekend circuit in de heuvels van Californië. De Amerikaanse tak van Audi spreekt over 'de laatste rondjes' voor de R8 op dat circuit.

Dat zegt men niet zomaar, want Audi USA geeft aan dat de R8 in zijn laatste modeljaar zit. Dat hoeft niet te betekenen dat het vóór de jaarwisseling al voorbij is voor de R8, maar het einde is dus wel in zicht. Let wel; het gaat hier nog om de Amerikaanse markt, het is momenteel nog niet duidelijk wat dit voor de Europese markt betekent. De kans is alleen levensgroot dat ook hier de R8 bijna toe is aan zijn zwanenzang. Wil je er dus nog eentje nieuw bestellen, wacht dan zeker niet te lang meer.

Het is nog altijd een mysterie wat er daarna gebeurt. Voorlopig zetten we ons geld in op een volledig elektrische opvolger, al is een hybride ook zeker niet uit te sluiten. De Lamborghini Huracán, die dezelfde V10 als kloppend hart heeft, krijgt immers een opvolger met naar verluidt een V8 in combinatie met elektrokracht. Wie weet is dat ook een voorbode voor wat Audi gaat doen.