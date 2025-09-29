Na een kleine 25 jaar komt er straks een eind aan het bestaan van de Daihatsu Copen. Het huidige model blijft nog even in productie, maar heeft geen lange toekomst meer.

De Daihatsu Copen en AutoWeek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voormalig AutoWeek-redacteur Roland Tameling perste jaren geleden met man en macht in de open kei-car, met de nodige hilariteit tot gevolg. Ondergetekende heeft er zelf een gehad. Een rechtsgestuurd exemplaar met een 660 cc kleine viercilinder benzinemotor. In die configuratie kwam de Daihatsu Copen in 2003 naar Europa. Kort daarop besloot Daihatsu de Copen daadwerkelijk aan te passen voor de Europese markt. Dat betekende dat het stuur op de voor ons correcte plek werd gezet, de minuscule viercilinder vervangen werd voor een turboloze 1.3 én dat de auto een veel betere anti-roestbehandeling kreeg. In 2011 viel - na 272 verkochte exemplaren - in Nederland het doek voor de Copen. De in 2014 gepresenteerde tweede generatie Copen kwam niet meer naar Europa en heeft nog slechts een klein jaar te gaan.

Daihatsu meldt dat de allerlaatste exemplaren van de huidige generatie Copen in augustus 2026 van de band lopen. Vanaf april volgend jaar organiseert Daihatsu naar eigen zeggen meerdere evenementen in Japan om de Copen in het zonnetje te zetten en 'om dankbaarheid aan de klanten te tonen'. Is dat even respectvol.

Komt er een nieuwe Daihatsu Copen? Dat is nog de vraag. In oktober 2023 toonde Daihatsu een Vision Copen geheten studiemodel een glimp van hoe een nieuwe Copen er mogelijk uit zou kunnen zien. Dat studiemodel was met zijn lengte van 3,83 meter overigens te groot om een kei-car te zijn en zou dus hooguit een spiritueel opvolger van de eerste twee modelreeksen kunnen worden. Daihatsu zegt dat momenteel op diverse manieren te onderzoeken hoe en of het de Copen 'terug kan brengen naar de wereld. Het lijkt er dus op dat er in ieder geval voor een kleine periode geen Copen zal zijn. Iets dergelijks heeft het modelletje al eerder doorstaan. Tussen het vertrek van de eerste generatie en de introductie van het tweede model zat immers ook een kleine twee jaar.

