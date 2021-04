Eigenzinnige Hyundai Staria gepresenteerd

Hyundai heeft de Staria al meermaals laten zien, maar de eigenwijze ruimtereus is nu in z'n geheel gepresenteerd. De Staria is een lel van een MPV, een personenbus die tegen elke verwachting in ook in Europa op de markt komt.

Hyundai bewijst de laatste jaren een voorliefde te hebben voor modellen met een lekker eigenwijs design. De Kona heeft niet bepaald een dertien in een dozijn-ontwerp, de i20 ziet er voor het segment waarin hij opereert ietwat onconventioneel uit en met de Ioniq 5 gooit het merk het helemaal over een eigenzinnige boeg. Deze nagelnieuwe Hyundai Staria overtreft ze wat design betreft allemaal. Wie de Staria tussen zijn of haar wimpers door gadeslaat, moet dankzij de wijze waarop de motorkap en de voorruit visueel met elkaar zijn samengesmolten wellicht denken aan de AutoEuropa-MPV's van de jaren negentig. Dat is bij lange na niet het enige opvallende designelement van de Staria.

De optische attractie van de Hyundai Staria is namelijk zijn snuit. Over de volle breedte van het front loopt een ledstrip, al zijn dit niet de daadwerkelijke koplampen. Die zitten een verdieping lager, net als bij auto's als de Kona en Santa Fe. Het gros van de voorkant van de Staria bestaat uit een gigantische grille. Minstens zo opvallend is de raampartij van de Staria. In plaats van een oplopende schouderlijn, loopt de raamlijn juist naar voren toe op richting de A-stijl. De grote raampartij van de Staria belooft een enorme bak licht in het interieur, maar moet vooral voor goed zicht rondom zorgen. Ook de achterzijde van de Staria is vrij markant vormgegeven, al is het design achterop de Staria iets subtieler. De Staria heeft een enorme achterklep die voor de helft uit achterruit bestaat. Ter linker- en rechterzijde ervan zitten langwerpige achterlichten die - afhankelijk van de gekozen uitvoering - vrijwel volledig kleurloos zijn en uit kleine segmentjes zijn opgebouwd. Parametric Pixel-lampen, noemt Hyundai ze.

De Staria is met zijn lengte van 5,25 meter en wielbasis van 3,27 meter een lel van een MPV. Je moet 'm dan ook min of meer zien als een familielid van de H300, de 5,15 meter lange personenbus die tot enkele jaren geleden ook in Nederland leverbaar was. De Staria komt als tweezitter, zevenzitter en er zijn ook versies met elf zitplaatsen én smaken met luxueus ogende captainseats. De varianten met deze forse fauteuils zijn echter voorbehouden aan de Koreaanse markt. Het interieur van de Staria is voor een auto in deze klasse ook zeker met de nodige fantasie getekend. De Staria heeft een diep en relatief minimalistisch ogend dashboard met - afhankelijk van de gekozen versie - een groot infotainmentscherm op de middenconsole waarin onder meer de bediening van de klimaatregeling is ondergebracht en een 10,25-inch digitaal instrumentarium achter het stuurwiel dat we van auto's als de nieuwe Tucson kennen. Volgens Hyundai is het ontwerp van het dashboard geïnspireerd op een cruiseschip. We hebben het maar te geloven. Slimme bergruimte is er ook. Net als bij conventioneler ogende praktische bussen zit er boven de voorruit een opbergvak en bevat ook de middentunnel een groot opbergvak.

Hyundai meldt trots dat de Staria ook naar Europa komt en wel als Van, Wagon en Wagon Premium. Nu komt de teleurstelling: de Staria komt niet naar Nederland. De Van is de bestelversie met twee of drie zitplaatsen die tot 5.000 liter bagageruimte heeft en drie Europallets kan meezeulen. De Wagon wordt reguliere personenvariant en de Wagon Premium een rijkelijk uitgeruste versie. Wel is bekend dat de Premium-uitvoering alleen als zeven- en als negenzitter beschikbaar komt. Die versie heeft de full-ledkoplampen, 18-inch lichtmetaal en de opvallende 'grijze' achterlichten. Ook is de Premium-variant afgewerkt met koperkleurige accenten. Zo zijn het Hyundai-logo, de omlijsting van de koplampen, delen van de voor- en achterbumper, de wielen, de zijspiegelkappen en de deurgrepen in een kopertint uitgevoerd. De zevenzits-Premium krijgt Premium Relaxation Seats op de tweede zitrij, uitgebreid elektronisch verstelbare exemplaren die ook nog eens te verschuiven zijn. Met een druk op de knop zakken de stoelen onderuit voor een fijne hangervaring. De Premium-versie me negen zitplaatsen krijgt op de tweede zitrij stoelen die 180 graden kunnen draaien. Zo kun je ook de inzittenden op de derde zitrij aankijken, wel zo gezellig. Meer Premium-aankleding komt in de vorm van sfeerverlichting met 64 instelbare kleuren en een Bose-audiosysteem.

De Hyundai Staria wordt leverbaar met een 177 pk sterke 2.2 dieselmotor, een 431 Nm sterke machine die gekoppeld kan worden aan een handgeschakelde zesbak en een achttraps automaat. Dit is de enige motorversie waarmee de Staria in Europa beschikbaar komt. In andere markten is de Staria ook leverbaar met een 272 pk en 331 Nm sterke 3.5 V6. Wat veiligheidssystemen betreft, zit het wel snor. De Staria heeft onder meer Forward Collision Avoidance Assist, dodehoekdetectie en Safe Exit Assist. Afhankelijk van de gekozen versie kunnen de inzittenden voorin de passagiers achterin op het scherm van het infotainmentsysteem toveren. De bestuurder en diens bijrijder kunnen zelfs via een soort intercom met de achterste passagiers praten. Dat voorkomt ongetwijfeld een hoop geschreeuw.

De Staria is wat Hyundai een Purpose Built Vehicle noemt, en dat betekent dat functie voorrang kreeg boven vorm. Hyundai zegt volgens dezelfde filosofie ook limousines, ambulances en kampeerauto's in het vat te hebben zitten. Dat klinkt veelbelovend.