Hyundai gooit zijn grootste SUV in de uitverkoop. De even markante als riante Hyundai Santa Fe krijgt een tijdelijke Comfort Plus Limited-uitvoering, die zowel goedkoper als luxer is dan de tot nu toe voordeligste variant.

De Hyundai Santa Fe Comfort Plus Limited is gebaseerd op de Comfort Smart-uitvoering, die op de reguliere prijslijst de goedkoopste Santa Fe is. Dat behoeft wat uitleg, want de ‘Comfort’ is minder luxe en was in 2024 ook nog de goedkoopste variant. Sindsdien is dat veranderd, vooral omdat de Comfort-versie alleen bestaat als stekkerloze HEV. De Santa Fe PHEV is minimaal een Comfort Smart, vereist door zijn lage CO2-uitstoot minder bpm en is met €59.995 tot nu toe dus de voordeligste Santa Fe, waarbij je behalve meer vermogen en een grotere batterij dus ook meteen een betere uitrusting krijgt dan bij de Comfort HEV. Voor de hoeveelheid stoelen hoef je de plug-in trouwens ook al niet te laten staan, want net als de HEV is de PHEV altijd een zevenzitter.

Maar het kan dus nog slimmer, althans tijdelijk. Als Comfort Plus Limited biedt de Santa Fe alles van de Comfort Smart, plus dakrails, privacy glass, een warmtewerende voor- en achterruit, suède interieurafwerking en uitgebreide sfeerverlichting binnenin. Hyundai maakt het ook hier trouwens enigszins ingewikkeld, want veel van die zaken zijn altijd al standaard als je voor de stekkerloze Comfort Smart HEV gaat. De Comfort Smart PHEV doet het onder meer zonder suède en privacy glass, maar de Comfort Plus Limited combineert (min of meer) de uitrusting van de Comfort Smart HEV met de aandrijflijn van de Comfort Smart PHEV. Bent u daar nog?

Hoe dan ook: die Limited is een aantrekkelijke uitvoering, want hij kost €57.995 en dat is €2.000 minder dan de tot op heden goedkoopste Santa Fe.