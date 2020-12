Effect van lockdown op verkeersdrukte relatief beperkt

Met name op de snelwegen rijden minder auto's. Afgelopen dinsdag was het aantal auto's op de snelweg 18 procent lager dan begin maart, toen er nog geen coronamaatregelen van kracht waren. In de weken voor de nieuwe lockdown was het telkens nog 15 procent rustiger op dinsdag. Wat dat betreft is er dus slechts een 3 procent afname te zien door de lockdown.

Nederlanders pakten ook al minder de auto nadat de gedeeltelijke lockdown half oktober was afgekondigd en dat effect lijkt nu iets versterkt. Het was deze dinsdag nog wel drukker op de weg dan eind maart, toen de 'intelligente lockdown' was afgekondigd vanwege de eerste coronagolf. Toen halveerde de verkeersdrukte namelijk zelfs ten opzichte van normaal.

Spits

Hoewel de gemiddelde verkeersdrukte nu dus minder sterk daalt dan in maart, is er opnieuw een sterk effect te zien in de spitsuren. De verkeersdrukte tijdens de spitsuren nam sneller af dan gemiddeld, met ongeveer een kwart vergeleken met begin maart. In de avonduren is een nog sterkere daling te zien. Volgens de NDW mogelijk een gevolg van de maatregelen en de oproepen die het aantal sociale en recreatieve verplaatsingen moeten beperken.

Regionale verschillen

Vooral in de normaal gesproken drukste delen van het land is de afname van de verkeersdrukte sterk. Met name in het noordelijke deel van de Randstad. Waarschijnlijk omdat forensen van buiten de Randstad er nu nauwelijks meer komen. In Groningen, Drenthe, Twente en Zeeuws-Vlaanderen lijken de beperkende maatregelen de minste invloed te hebben.

Op de regionale wegen is het verkeer ook afgenomen, maar wel minder dan op de snelweg. "Dat zou een indicatie kunnen zijn dat korte afstandsverplaatsingen minder worden geraakt door de maatregelen dan lange", schrijft een onderzoeker van de NDW hierover.