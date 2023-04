BYD lanceerde deze week in één klap nog eens twee nieuwe modellen. De Seal is als razendsnelle sportsedan een auto in een drukbevochten segment, vol nieuwkomers bovendien. We vergelijken de automobiele zeehond met zijn belangrijkste concurrenten van Tesla, Polestar, Nio en Xpeng.

Met de komst van de BYD Seal en de Dolphin heeft BYD ineens vijf verschillende modellen in huis, allemaal volledig elektrisch. Daarmee kan het voor Europa nog nieuwe Chinese merk zich ineens meten met de allergrootsten als het gaat om de omvang van het elektrische aanbod, al moet BYD zich uiteraard nog bewijzen als het om verkoopcijfers gaat. De Seal en de Dolphin zijn allebei om verschillende redenen interessant. De Seal opereert in een duidelijk hoger segment, maar toont tegelijkertijd meer dan de Dolphin waartoe BYD in staat is. Met een innovatieve ‘blade battery’ die een integraal onderdeel is van de constructie van de auto en een gelikt ogend in- en exterieur ziet hij er domweg veelbelovend uit. Ook de cijfers spreken in zijn voordeel. Acceleratie van 0 naar 100 in 3,8 seconden (AWD) en een WLTP-bereik van 570 kilometer (RWD), daarvoor hoeft geen enkele auto zich te schamen.

Helaas heeft BYD nog niet bekendgemaakt wat de Seal gaat kosten. Wel weten we dat de Seal nog dit jaar op de markt moet verschijnen. Als BYD dat zegt, dan geloven we dat, want het merk heeft met de Atto 3 al laten zien dat het kan leveren. Als je ergens dit jaar op jacht mag naar een nieuwe EV in dit (D-)segment, moet de Seal in feite op je lijstje staan. Hoog tijd voor een eerste vergelijking met de meest voor de hand liggende rivalen, al is het nog op papier.

BYD Seal Tesla Model 3 Polestar 2 Nio ET5 Xpeng P7 Afmetingen 4,80x 1,88x1,46 m 4,69x1,85x1,44 m 4,61x1,89x1,48 m 4,79x1,96x1,50 m 4,88x1,89x1,45 m Wielbasis 2,92 meter 2,88 meter 2,74 meter 2,89 meter 3,0 meter Bagageruimte v/a 402/53 liter 561/88 liter 405/41 liter 386/- liter 440/g.o. liter Aantal elektromotoren 1 of 2 1 of 2 1 of 2 2 1 of 2 Max. vermogen 313 pk of 530 pk 325 tot 513 pk* 272 tot 476 pk 490 pk 276 tot 473 pk Max. koppel g.o. 420 tot 660 Nm 490 tot 740 Nm 700 Nm 440 tot 757 Nm Topsnelheid 180 km/h 225 tot 261 km/h 205 km/h 200 km/h 200 km/h 0-100 km/h 5,9/3,8 s 6,1 tot 3,3 s 6,4 tot 4,2 s 4,0 s 6,7 tot 4,1 s Accucapaciteit 82 kWh (netto) 60 of 75 kWh (bruto)* 69 of 82 kWh (bruto) 75 of 100 kWh (bruto) 83 kWh (netto) Laadmogelijkheden 11 kW AC/150 kW DC 11 kW AC/170 kW DC (RWD)/250 kW DC (AWD) 11 kW AC/135 kW DC (SR)/205 kW DC (LR) 11 kW AC/140 kW DC+accuwissels 11 kW AC/175 kW DC Actieradius (WLTP) 520 of 570 km 491 tot 634 km 518 tot 654 km 445 of 580 km 505 tot 576 km Vanafprijs n.n.b. €42.993 €51.200 €62.700 (inclusief accu) €49.990 *= schatting, geen officiële opgave

Tesla en Polestar

Dé concurrent voor de Seal is uiteraard de Tesla Model 3, de uitvinder én met afstand populairste auto van deze klasse. Daarmee doemt er meteen een probleem op, want met de recentste prijsverlaging is de Model 3 simpelweg een koopje. Het zou ons zeer verbazen als de BYD in de buurt kan komen van deze prijzen, al is de Seal met zijn 82-kW accu op dat vlak sowieso een concurrent van de duurdere Model 3 Long Range. Die is er sinds kort ook met achterwielaandrijving (634 km bereik) voor €45.990, maar alleen voor de zakelijke markt. Ongeacht de prijs van de BYD, scoort de Tesla beter als het gaat om prestaties (ook snelladen) en interieurruimte.

Achterstand op die gebieden is de overige auto’s in deze klasse eveneens niet vreemd. De Polestar 2 komt na de laatste update echter beter beslagen ten ijs dan ooit tevoren. Hij heeft nu net als de andere auto’s in dit rijtje in principe achterwielaandrijving, maar ook een veel lager verbruik en dus een groter bereik. Bovendien gooit de Zweedse Chinees zijn grote liftback-achterklep, strakke koetswerk en licht cross-over-achtige aankleding in de strijd. Voor dik 20 mille krijg je hier wel ‘maar’ 69 kWh aan accu, maar alsnog dik 500 kilometer actieradius.

Concurrentie uit eigen land

De Nio ET5 en de Xpeng P7 zijn net als de BYD producten van Chinese merken die pas net van start zijn gegaan in Europa. De Xpeng is met 4,88 meter de grootste auto van dit stel en in dat opzicht eigenlijk een model uit een hoger segment, maar dat blijkt niet uit de bagageruimte. Met minimaal 276 pk is hij bovendien duidelijk minder potent dan de meeste alternatieven, maar de P7 heeft een troef achter de hand. De auto krijgt namelijk standaard een forse 83-kWh accu mee. Voor €50.000 kom je daarmee meteen 576 kilometer ver, meer dan keurig. Ook bij BYD is het zo dat de basisprijs de hoogste actieradius oplevert. Bij Tesla, Polestar en Nio niet, want daar is de grootste actieradius voorbehouden aan uitvoeringen met een grotere accu.

De Nio ET5 ziet er gelikt uit en is net als de BYD verkrijgbaar in heel veel verschillende, lekker opvallende kleuren. Nio biedt als enige EV-fabrikant de mogelijkheid tot het (snel) wisselen van accu’s, wat afhankelijk van de ontwikkelingen op dat vlak een belangrijk pluspunt kan zijn onder bepaalde, zeer specifieke omstandigheden. Maar tijdens normaal gebruik is dit één van de traagst ladende auto’s van het stel, die bovendien de kleinste bagageruimte heeft en inclusief accu met afstand de duurste van de vijf is. Zonder accu wordt dat anders (€50.700) maar dan zit je aan een maandelijks bedrag van minimaal €169 vast.

Model 3 onverslaanbaar?

Voor alle merken geldt dat de standaarduitrusting al heel behoorlijk tot zelfs riant is, al biedt Polestar nog wel wat verschillende uitrustingsniveaus. Afgaande op deze tabel lijkt de Tesla vooralsnog onverslaanbaar, maar auto’s vergelijken kan natuurlijk niet alleen met wat specificaties. Gelukkig maar, anders kon AutoWeek wel opdoeken. De BYD scoort alvast met zijn bijzondere en hoogwaardige interieur, zeker in vergelijking met de Amerikaan. We zijn heel benieuwd naar de prijs en gooien de Seal uiteraard zodra dat kan daadwerkelijk voor de leeuwen. Het arme beest …