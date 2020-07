Eerste V3 Supercharger van Tesla in Nederland

De V3-laders hebben een laadcapaciteit tot 250 kW, een heel verschil met de V2 Superchargers met een laadcapaciteit die tot 150 kW gaan. Het laadvermogen van de laadpaal wordt bij de V3 Superchargers niet langer gedeeld en dat betekent dat het piekvermogen dat de auto ontvangt bepaald wordt aan de hand van onder meer de grootte en leeftijd van de batterij en van de temperatuur. Een Model 3 Long Range zou in theorie in 5 minuten laden al 120 kilometer aan range kunnen binnenharken. De V3 Superchargers staan aan de Laan van Hoornwijck 29 in Rijswijk, nabij de A4 en A13.

Tesla gaat overigens niet in één ruk alle V2 Superchargers vervangen voor de krachtigere V3-exemplaren. Tesla belooft ook de V2 Superchargers in de toekomst te blijven verbeteren. Vorig jaar werd het piekvermogen van de laadpunten al verhoogd van 120 naar 150 kW. In Nederland zijn momenteel 23 locaties waar Tesla zijn Superchargers heeft staan, in totaal goed voor 384 laadpalen. In Europa zijn in totaal bijna 530 locaties te vinden waar Tesla zijn Supercharger-laders heeft staan, gezamenlijk goed voor meer dan 5.000 laadpalen.