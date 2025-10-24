Rijden met je elektrische auto en tegelijkertijd het accupakket opladen. Het klinkt als de droom van elke EV-rijder, maar het kan. In Frankrijk is een eerste stuk snelweg in Frankrijk 'geopend' waarop elektrische voertuigen tijdens het rijden opgeladen kunnen worden.

In Frankrijk is een eerste stuk snelweg geopend waarop elektrische auto's en vrachtwagens al rijdend opgeladen kunnen worden. Het gaat om een stuk asfalt met een lengte van 1,5 lilometer op de A10 richting Parijs ter hoogte van Angervilliers. Onder het asfalt zijn 900 koperen spoelen aangebracht die - gevoed door het elektriciteitsnet - een elektromagnetisch veld genereren die een elektrisch voertuig kunnen opladen als die erover heen rijdt. Natuurlijk moet de EV in kwestie wel geschikt zijn daarvoor. De elektrische Porsche Macan die spoedig debuteert, moet het bijvoorbeeld kunnen.

Het stuk snelweg is als onderdeel van een 'Charge as you drive' geheten project ontwikkeld door Vinci Autoroutes - het Franse bedrijf dat tolwegen beheert - Electreon, Gustave Eiffel University en Hutchinson. Nu is een nieuwe testfase geopend waarbij vier prototypes van de weg gebruik maken: een personenauto, een bestelauto, een bus en een vrachtwagen. Volgens eerste analyses zou het susteem piekvermogens tot boven de 300 kW en gemiddelde vermogens van 200 kW of meer moeten kunnen leveren. Op het stuk asfalt moet een zwaar vrachtvoertuig over een afstand van één kilometer ook één kilometer kunnen bijladen. Een kleiner elektrisch voertuig - dus een elektrische personenauto - moet per kilometer wel tot drie kilometer kunnen bijladen, zo redeneren de Fransen. Met andere woorden: als het stuk weg waarop je al rijdend kunt opladen maar lang genoeg is, kom je misschien wel met een vollere accu thuis dan je bent vertrokken. Tel uit je winst.

De knappe koppen achter het project hopen in de toekomst het formaat accu's dat nodig is voor elektrische voertuigen terug te kunnen brengen. Het is niet bekend wanneer de techniek op grotere schaal toegepast wordt en welke kosten daarmee gemoeid zijn.