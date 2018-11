Gereden: Peugeot 508 SW

Peugeot heeft grote plannen met de nieuwe 508: na de sedan met z’n gewaagde coupé-lijnen hebben de Fransen voor de Chinese markt een verlengde versie gepresenteerd en nu maken we kennis met de 508 als stationwagon. Want hoewel het D-segment waar de 508 in valt in de schaduw van de suv’s tegenwoordig niet meer dát voorstelt wat het ooit geweest is, is in dat D-segment het grootste deel van de verkopen nog wel altijd die praktische stationcar.

Zadelpijn

De 508 SW is bijna 6 cm lager dan z’n voorganger en 2 cm korter. En dat heeft ook invloed op waar het bij een stationcar om draait: de inhoud van de bagageruimte. Die is met 30 liter gekrompen en meet nu 530 liter. D’s nog altijd 5 liter meer dan bijvoorbeeld bij de Ford Mondeo, maar 120 liter minder dan de Volkswagen Passat. Beter wordt het met neergeklapte achterbankleuningen, dan kan er 1.780 liter meegenomen worden: 150 liter meer dan de Mondeo kan hebben en evenveel als de Passat.

Om met een zes centimeter lager dak toch genoeg hoofdruimte over te houden, hebben ze bij Peugeot de zittingen van de stoelen en achterbank iets lager gepositioneerd. Voorin resulteert dit in meer dan genoeg ruimte, zelf met een lengte van twee meter schuur je nog lang niet met je kruin langs de hemelbekleding. Doordat de daklijn bij de stationcar naar achteren hoog blijft doorlopen is er voor de achterpassagiers vier centimeter meer hoofdruimte dan in de sedan en dat is best fijn; tot een lengte van pak ‘m beet 1,85 m zul je je hoofd niet stoten. Het idee van de lage achterbank lijkt dan ook best aardig. Echterrr … je scheenbenen worden niet korter en dat betekent dat je bovenbenen onder een hoek komen te staan en niet of nauwelijks op de (vrij korte) zitting van de achterbank kunnen rusten. Je zit als het waren in een hurkhouding met slechts ondersteuning onder de billen. Voor een korte rit wellicht niet zo’n probleem maar op langere trips wordt dat vermoeiend.

