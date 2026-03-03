De Cupra Raval krijgt in Nederland een vanafprijs van zo'n €26.000, al zullen de eerste varianten die je in Nederland kunt bestellen duurdere introductieversies zijn. Die duurdere introductieversies worden nog voordat ze er zijn nog iets duurder.

Het duurt niet lang meer voordat Cupra met de Raval zijn misschien wel belangrijkste nieuwe model in jaren presenteert. De Cupra Raval is een compacte elektrische hatchback die je kunt zien als het meer temperamentvolle neefje van de aanstaande Volkswagen ID Polo. De Raval moet op termijn een vanafprijs van zo'n €26.000 krijgen, al staat de Raval niet van meet af aan met zo'n vanafprijs in de orderboeken. Het Nederlandse avontuur start namelijk met drie introductieversies. Nog voordat de Cupra Raval er is, is de prijs van de goedkoopste Cupra Raval First Edition iets hoger dan voorheen. Dat zit zo.

In december kon AutoWeek je exclusief indicatieprijzen van de First Editions geven. De voordeligste daarvan heet Cupra Raval Business First Edition en heeft een 210 pk en 290 Nm sterke elektromotor. Zijn 56 kWh accu moet hem een elektrisch bereik van zo'n 450 kilometer opleveren. De verwachte fiscale vanafprijs van die variant - dus exclusief kosten rijklaarmaken - bedroeg €30.775. Dat bedrag was voor een eerste reeks net even aantrekkelijker geprijsde Cupra's Raval. Die reeks is al uitverkocht, met als gevolg dat nu de 'normale' prijs gaat gelden. Die ligt €1.000 hoger.

Het resultaat: de verwachte fiscale vanafprijs van de Cupra Raval Business First Edition bedraagt nu €31.775 . Tellen we daar de rijklaarmaakkosten van zo'n €1.200 op en ronden we dat af naar een prijs die eindigt op '990' - zoals Cupra dat graaf ziet - dan zou de Cupra Raval Business First Edition in Nederland dus €32.990 kunnen kosten. Let wel: de échte verwachte instapprijs van zo'n €26.000 die Cupra uiteindelijk op een eenvoudiger gemotoriseerde en uitgeruste variant blijkt, blijft ongewijzigd.

De Cupra Raval Business First Edition heeft onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, adaptieve cruise control, stoelverwarming, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen, een verwarmbaar stuurwiel, parkeerpiepers voor en achter, een achteruitrijcamera en een inductielader. Hier lees je meer over de smaken waarin de Cupra Raval zijn Nederlandse debuut beleeft.

Voorlopige prijzen Cupra Raval

Versie Vermogen Indicatieve fiscale prijs Geschatte vanafprijs* Cupra Raval ? ? €25.990 Cupra Raval Business First Edition 210 pk €31.775 €32.990 Cupra Raval Performance First Edition 210 pk €33.775 €34.990 Cupra Raval VZ Rebel 226 pk €36.775 €37.990

* geschat door AutoWeek