Eerste prijzen nieuwe Peugeot 208

De nieuwe 208 heeft een vanafprijs van € 17.580. Voor dat geld rijd je een als Like uitgevoerde 208 met een 75 pk sterke Puretech 1.2 driepitter onder de kap. Wie € 18.830 neertelt, krijgt een vergelijkbaar gemotoriseerde, maar beter uitgeruste 208 Active afgeleverd. In beide gevallen is de 1.2 gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Peugeot vraagt € 20.630 voor de 208 met 100 pk sterke 1.2 PureTech, een versie met een handgeschakelde zesbak die uitgevoerd is als Active. Ter vergelijking met de nieuwe Renault Clio: die auto heeft een vanafprijs van € 17.290. Voor dat bedrag krijg je in de neus van de basisversie een 100 pk sterke TCe benzinemotor.

Peugeot levert de 208 ook als sportief aangeklede GT-Line, een uitvoering die vooralsnog alleen leverbaar is op de 208 met 100 pk sterke 1.2 in de neus. Peugeot vraagt er minimaal € 24.230 voor.

Zeer interessant is natuurlijk de vanafprijs van de e-208, de volledig elektrische versie van de 208. Peugeot vraagt maar liefst € 36.250 voor de Allure. Deze e-208 is er ook als sportiever ingestelde GT. Peugeot vraagt voor die variant een prijs van € 39.050. In beide gevallen beschikt de e-208 over het 50 kWh grote accupakket, goed voor een actieradius van zo'n 340 kilometer (WLTP). Renault heeft geen elektrische Clio op de menukaart staan. Dat merk voegt op termijn een nieuwe Zoe aan zijn modellengamma toe. Medio volgende maand wordt de prijslijst overigens uitgebreid.