Eerste landelijke strooinacht achter de rug

In vrijwel heel Nederland is afgelopen avond en nacht strooizout gestrooid. Daarmee was sprake van de eerste landelijke strooiacties van dit seizoen.

Gisterenavond al werd op grote schaal preventief gestrooid in verband met gladheid door bevriezing van natte wegen. In het binnenland kwam de wegdektemperatuur op grote schaal onder het vriespunt terecht en vooral in het westen trokken winterse buien over het land.

In het westen dook de wegdektemperatuur overigens niet op grote schaal onder het vriespunt, maar juist daar kwamen verschillende ongelukken voor door gladheid. De situatie was verraderlijk, doordat sommige wegen wel onder het vriespunt lagen en ander wegen niet. Daarnaast trokken talrijke hagelbuien over, waardoor het plotseling en tijdelijk erg glad werd. Lokaal viel ook wat sneeuw. Ook kan hebben meegespeeld dat automobilisten weer moeten wennen aan de gladde rijomstandigheden. De autothermometer zal daarbij een verkeerde indicatie hebben gegeven, want in het westen van het land is de luchttemperatuur niet onder het vriespunt geweest.

Voorafgaand aan de eerste landelijke strooiacties van gisterenavond, werd in de nacht van vrijdag op zaterdag in het zuiden van het land al flink gestrooid. In het oosten van Noord-Brabant kleurde het wit door sneeuw en elders in het zuiden was kans op bevriezingsgladheid. Komende nachten wordt het een stuk zachter. Zeker in de nacht van dinsdag op woensdag zullen geen strooiacties nodig zijn.

Impact op auto's

Hoewel strooizout helpt tegen gladheid, is het tegelijkertijd niet bepaald bevorderlijk voor auto's. Strooizout heeft namelijk een behoorlijk vervelende uitwerking op de carrosserie en wielen van een auto, maar ook op andere delen. Om die reden laten vooral klassiekerrijders hun auto's staan als er gestrooid is. Hier lees je meer over de impact van strooizout op auto's en wat je kunt doen om schade te voorkomen. Meer tips voor autorijden in de winter vind je hier.