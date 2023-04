Een elektrische Mini Countryman, dat zal wel erg gelijk zijn aan een BMW iX1?

Ja en nee. De technische basis is gelijk waar het gaat om platform en accu’s, maar er is Mini alles aan gelegen de auto anders te laten rijden. We zitten in Oostenrijk in een gecamoufleerde Countryman van generatie nummer drie, en de ontwikkelaar/testcoureur achter het stuur heeft een duidelijk uitleg. “je wilt niet het gevoel hebben dat je in een BMW rijdt als je een Mini hebt gekocht. Hij moest dus sportiever worden. Dat betekende een strakker onderstel en directere besturing. Het kartgevoel dat Mini zo kenmerkt, moet daarom ook in de nieuwe elektrische Countryman zitten.” Dat is relatief, want het compacte, kruip-door-sluip-door-gevoel dat de driedeurs hatchbacks altijd hebben gehad, is in geen enkele Countryman te vinden. Daarvoor zijn ze simpelweg te groot. Maar het directe rijgedrag met een relatief stevig onderstel zat er altijd in, en de nieuwe elektrische variant vormt daarop straks geen uitzondering.

Wanneer komt de Mini Countryman Electric?

Dat duurt nog even. De onthulling staat gepland voor op de IAA na de zomer, en voordat hij daadwerkelijk bij de dealer staat zitten we vermoedelijk in 2024. Hij komt overigens ook met benzinemotoren, ondanks Mini’s elektrische offensief is het vooralsnog niet EV-only voor hun nieuwe modellen.

Op de foto’s zien we nog weinig, wat verandert er aan de auto?

Het formaat is fors toegenomen. De wielbasis is gelijk gebleven, maar de auto is met 442,9 cm 13 cm langer dan voorheen en de hoogte is met 5,6 cm gestegen naar 161,3 cm. Dit heeft alles te maken met de Mini Aceman die in 2025 verschijnt en tussen de Cooper en de Countryman in zal zitten. Hierdoor kan Mini de SUV hoger (en groter) in de markt zetten. We weten inmiddels dat er twee elektrische varianten komen: de Countryman E krijgt een enkele motor op de vooras met 190 pk, de SE All4 krijgt er achter een tweede krachtbron bij en heeft 272 pk en vierwielaandrijving. De accu is in beide modellen gelijk: net iets meer dan 64 kWh, gelijk aan de BMW iX1. Het snelladen gaat bij die BMW met 130 kWh, dus wees niet verrast als de Countryman een gelijkwaardige score neerzet. De actieradius is vanwege de extra motor in de SE iets kleiner, namelijk 420 km tegenover 440 km in de E. Volgens de WLTP-norm, maar 350-400 km moet in de praktijk haalbaar zijn. Over een mogelijk elektrische JCW-versie wil Mini nog niets zeggen, maar de fabrikant bevestigt na wat doorvragen dat het hypothetisch zou kunnen. En já, die is bij bestaande klanten populair. Er komt er sowieso wel weer eentje op benzinekracht.

Nog iets om te verklappen?

Het interieur is nog grotendeels bedekt om niet alles prijs te geven, maar we zien wel dat er enkel een rond, dun en frameless touchscreen op de middenconsole overblijft. Er zit geen scherm meer voor de neus van de bestuurder, die vermoedelijk wel een head-up display (HUD) krijgt. Onder het scherm zitten enkele fysieke kantel- en schakelknoppen zoals we die van Mini kennen, maar wel in een nieuwe stijl. Als eerste Mini ooit loopt hij in Duitsland van deproductieband, en wel in Leipzig. Het Nederlandse Nedcar verliest daarmee het model en dat is jammer.