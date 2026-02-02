Ga naar de inhoud
Eerste herboren Jaguar is flamboyant, elektrisch en maar liefst 1.000 pk sterk

Type 00 in de sneeuw

Lars Krijgsman

De eerste Jaguar van het merk dat zegt zichzelf volledig opnieuw te hebben uitgevonden maakt zich op voor zijn debuut. De nieuwe elektrische Jaguar wordt een kolos van een GT en wordt de sterkste Jaguar ooit.

Jaguar is druk bezig om vrijwel zijn complete merkimago door de shredder te halen. Het nieuwe Jaguar gaat vrijwel alles anders doen. Bij een herdefiniëring hoort een luid startschot en Jaguars eerstgeborene moet dat laten klinken. De eerste nieuwe model van het herboren Jaguar wordt de productieversie van de flamboyante Type 00 en is op een set door de Engelsen vrijgegeven foto's te zien tijdens wintertests.

Jaguar Design Vision Concept Type 00

De Jaguar Type 00 waarmee Jaguar zijn nieuwe levensfase inluidde.

Hoe de nieuwe Jaguar gaat heten, weten we nog niet. Jaguar omschrijft zijn nieuwkomer als een vierdeurs GT die 'betoverend, beheerst en comfortabel' is. Wat er ook bij Jaguars nieuwkomer hoort: meer dan 1.000 pk. Het wordt de sterkste Jaguar ooit. Die ruim duizend elektropaarden worden momenteel door 150 prototypes en een flink aantal testrijders in de praktijk getest. De nieuwe top-Jag wordt daarbij onder meer bij temperaturen van -40 graden rond de poolcirkel getest. Zeker voor een elektrische auto is dat geen paradijs. Volgens de Engelsen heeft het niet eerder zulk uitvoerig testwerk met een nieuw model uitgevoerd.

Jaguar zegt de puntjes op de i te zetten wat betreft de afstemming van zaken als het chassis, de vierwielsturing en de actieve luchtvering. De onthulling vindt later dit jaar plaats. Wanneer precies, zegt Jaguar nog niet. Aanvankelijk had de auto vorig jaar zijn werelddebuut moeten beleven.

