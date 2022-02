Eerste Formule 1-auto van 2022 onthuld

De Formule 1-auto's zien er door de gewijzigde reglementen dit jaar behoorlijk anders uit. De auto's zijn minder complex qua aerodynamica, wat bij de VF-22 al goed te zien is. De voorvleugel van de nieuwe Haas komt wat verder omhoog en bevat twee grote endplates aan weerszijden. Bij de voorwielen zitten nog twee extra carbon vleugeltjes. Van boven bezien valt op dat de vloer van de VF-22 naar achteren toe taps toeloopt. Voorheen liep de vloer vaak in een rechte lijn naar achteren en zaten er allerlei vleugeltjes op ten behoeve van de aerodynamica. Dat is dit jaar niet meer het geval. De achterspoiler van de VF-22 is veel meer afgerond en verder valt op dat de uitlaat veel verder uitsteekt dan vorig jaar. De kleurstelling van de auto is grotendeels identiek gebleven, met een prominente plek voor de Russische vlag van hoofdsponsor Uralkali.

Naast de gewijzigde aerodynamica vallen ook de nieuwe 18-inch wielen op, die dit jaar eveneens hun debuut beleven in de koningsklasse van de autosport. Al met al hopen de Formule 1 en de FIA dat de nieuwe aerodynamische elementen ervoor zorgen dat de auto's een minder 'verstoorde' luchtstroom veroorzaken en elkaar makkelijker kunnen volgen. De verwachting is wel dat de nieuwe auto's wat langzamer zijn dan voorheen omdat ze minder neerwaartse druk genereren. Daarbij nam ook het gewicht toe van minimaal 752 kilo in 2021 naar 795 kilo in 2022. De motor blijft in 2022 hetzelfde: dat is nog steeds een geblazen 1,6-liter V6. In het geval van Haas is die motor afkomstig van Ferrari. Wel draait die krachtbron dit jaar op E10-brandstof.

Het uiteindelijke ontwerp kan nog wat afwijken van dat van de virtuele auto, maar al met al lijkt het al wel aardig definitief. Voor Haas is het in ieder geval te hopen dat de nieuwe reglementen gunstig uitpakken: het team eindigde vorig jaar als enige met 0 punten.