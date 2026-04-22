Ferrari Luce
 
Eerste elektrische Ferrari wordt bepaald geen koopje

De Ferrari Luce, het eerste volledig elektrische model van Ferrari, wordt niet bepaald goedkoop. Niet dat een Ferrari ooit goedkoop is, maar deze wordt écht niet goedkoop.

Het is bijna zover: komende maand onthult Ferrari dan echt zijn eerste elektrische model. De Ferrari Luce is nog behoorlijk in nevelen gehuld, maar het lijkt een relatief hoog model te worden met een heel bijzonder interieur, een behoorlijk hoog gewicht en ruim 1.000 pk vermogen. Afgelopen najaar werden er al diverse specificaties uit de doeken gedaan, rest alleen nog de grote vraag hoe de Ferrari Luce eruitziet en ook wat hij gaat kosten.

Die laatste vraag wordt nu al wel, zij het officieus, beantwoord. Bloomberg heeft bij ingewijden los weten te peuteren dat Ferrari er grofweg €550.000 voor gaat rekenen. Let wel; dat is ongetwijfeld een internationaal prijskaartje en zegt nog niet meteen dat de Luce dat ook hier in Nederland kost. Met lokale belastingen erop kon het nog wel eens (veel) duurder uitpakken. Bovendien zou de prijs nog ter discussie staan en moeten we rekening houden met een marge van tien procent naar boven én naar beneden.

In mei weten we het mogelijk zeker; dan is de onthulling van de Ferrari Luce. Het doek gaat eraf in Rome en wij houden je uiteraard op de hoogte als het zover is.

Ontdek deze auto's in de occasionvergelijker

Ferrari F12 HELE ~Ferrari Munsterhuis~

Ferrari F12 HELE ~Ferrari Munsterhuis~

  • 2017
  • 9.795 km
€ 345.000
Ferrari 488 3.9 Pista Spider HELE 88 Km Rosso Corsa Triple Layer

Ferrari 488 3.9 Pista Spider HELE 88 Km Rosso Corsa Triple Layer

  • 2020
  • 88 km
€ 799.888
Ferrari SF90 Lift Two Tone Scuderia Shields 4.0 V8 Carbon Seats

Ferrari SF90 Lift Two Tone Scuderia Shields 4.0 V8 Carbon Seats

  • 2024
  • 4.962 km
€ 439.995

Lees ook

Nieuws
Ferrari Amalfi Spider

Ferrari schort meeste leveringen aan Midden-Oosten op

Nieuws
Ferrari Amalfi Spider

Klaar voor de lente: Ferrari Amalfi Spider

Nieuws
Ferrari F40 op veiling

Nieuwe eigenaar van op veiling gekochte Ferrari F40 moet hem mogelijk direct weer inleveren

Nieuws
Novitec Ferrari Daytona SP3

Ferrari Daytona SP3 nóg heftiger dankzij Novitec

Nieuws
Ferrari Luce

Ferrari Luce: eerste elektrische Ferrari is dol op knoppen en schakelaars!

