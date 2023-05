Eerste elektrische Caterham wordt heel wat anders

Caterham is een uniek automerk, want we kennen het maar van één product: lichtgewicht sportauto's gebaseerd op het aloude ontwerp van de Lotus Seven. Nu ook de sportautobouwer aan EV's moet geloven, komt daar verandering in. Dat schrijft het Britse Autocar, dat met het nieuwe ontwerphoofd van Caterham sprak. Dat is Anthony Jannarelly, enigszins bekend van eendagsvlieg W Motors Lykan Hypersport en de Design-1 Roadster.

Nu Jannarelly bij Caterham aan de slag mag, kan hij beginnen met een schone lei. Een designtaal heeft het merk, dat tot dusver slechts Lotus Seven-achtige auto's bouwde, immers niet. Jannarelly is te spreken over de vrijheid die hij krijgt, des te meer omdat de betrekkelijk simpele techniek van een elektrische auto hem weinig beperkingen oplegt.

Als enige heikele punt noemt hij het accupakket, dat laag in de auto dient te worden geplaatst en het realiseren van een lage zitpositie lastiger maakt. Toch belooft Caterham dat ook zijn 'eerste eigen model' een compacte, lichtgewicht auto met achterwielaandrijving wordt, waarbij het merk de vorm-volgt-functie-filosofie in het achterhoofd houdt. Ook verklappen de Britten alvast dat de basisvorm van de auto wel degelijk anders wordt van die van de Caterhams die we al kennen - een lange motorkap hoeven we niet te verwachten.

Stalen buizenframe blijft

Verder maakt ontwerper Jannarelly kenbaar dat de nieuwe auto evengoed gebruik zal maken van een stalen buizenframe. In het geval van de nieuwe EV wordt dat bekleed met carrosseriepanelen van koolstofvezel of aluminium en ontworpen in samenwerking met Italiaans designhuis Italdesign. Conceptueel blijft Caterham bij zijn leest, dus verwacht een tweezits sportwagen met alleen de broodnodige voorzieningen aan boord.

Wanneer de nieuwe Caterham onthuld wordt, is nog niet bekend. Naar verluidt zal het niet heel lang meer duren. Voorzichtig gokken we dat Caterham zijn nieuwste onthult tijdens de aanstaande editie van het Goodwood Festival of Speed in juli. Caterham viert dit jaar immers zijn 50e verjaardag en Britse sportautomerken grijpen het evenement sinds een aantal jaar graag aan om nieuws aan de wereld voor te stellen. We helpen het hopen, maar zeker weten doen we het allerminst.