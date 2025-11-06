Eerste BYD uit Turkije wordt géén EV

De Chinese autofabrikant BYD is druk bezig met de bouw van een autofabriek in Turkije. De eerste auto die daar van de band zal lopen, is géén volledig elektrisch exemplaar. Het gaat om een plug-in hybride SUV die we bovendien allang kennen.

Jawel: de BYD Seal U DM-i wordt de eerste auto die BYD in Turkije gaat bouwen. Niemand minder dan Stella Li, de nummer 2 van BYD en de hoogste baas van BYD in onder meer Europa, bevestigt dat tegenover AutoWeek. De Seal U DM-i is één van de populairste plug-in hybrides van Europa en één van BYD’s populairste auto’s in ons werelddeel. In die zin is het dus helemaal niet gek dat BYD juist deze auto uitkiest voor de Turkse fabriek, maar in een ander opzicht is het dat wel. Zo’n fabriek buiten China is immers ook een uitgelezen kans om hoge EU-importheffingen op Chinese EV’s te omzeilen, en die heffingen gelden toch al niet voor plug-ins. Ze zijn alleen ingesteld voor puur elektrische auto’s, die BYD nu dus alsnog uit China zal moeten halen.

Het vermoedelijke antwoord zit echter in de verdere toekomst van BYD, want het merk wil in 2026 ook een fabriek in Hongarije openen. Daar zou de focus dan meer op EV’s kunnen liggen, hoewel BYD volgens Reuters liever eerst de productie in Turkije tot een maximum opschroeft voordat het in Hongarije op volle kracht aan de slag gaat. Ook de Turkse fabriek gaat volgend jaar open en heeft aanvankelijk een capaciteit van 150.000 auto’s per jaar.