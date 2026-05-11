Eerste Alpina onder BMW wordt een gelikt gelijnde coupé

Alpina was decennialang een fabrikant die met goedkeuring van BMW modellen van dat merk onder handen nam, maar sinds kort is de naam Alpina in handen van BMW zelf. Het voormalige Alpina gaat verder onder familienaam Bovensiepen met eigen creaties (opnieuw op BMW-basis) en Alpina wordt een merk binnen de BMW Group. Dat komt niet geheel verrassend tussen BMW en Rolls-Royce in te staan, dus het wordt een behoorlijk luxe merk. Sportief wordt het uiteraard ook en die twee dingen komen binnenkort samen in een opvallende GT.

Dat blijkt wel uit de teaserfoto die we hier zien, waarop de Vision BMW Alpina staat. Dit is het studiemodel waar het straks allemaal mee begint. Op 15 mei, om precies te zijn, dus komende vrijdag. BMW heeft het poepsjieke Villa d'Este uitgekozen als het decor voor de onthulling. Dat is een populaire locatie voor BMW, want eerder maakten we daar bijvoorbeeld ook al kennis met de Concept Skytop en de Concept Touring. Het is nog even afwachten wat er schuilgaat onder de koets van de eerste nieuwe Alpina. De kans is in elk geval levensgroot dat dit gewoon een brandstofmodel wordt.