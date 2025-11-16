Je eerste liefde vergeet je nooit. Daarom blikken wij samen met enthousiaste autobezitters terug op hun eerste auto. Joe, tussen 2011 en 2016 zelf nog actief geweest als redacteur voor AutoWeek, praat ons bij over zijn vuurrode Toyota MR2.

Een Toyota MR2 als eerste auto. Jij bent niet van het halve werk?

“Mijn familie zit vol met petrolheads en die liefde voor auto’s wordt bij ons doorgegeven van generatie op generatie. In 2006 overleed mijn opa na een kort ziekbed. Toen hij in het ziekenhuis lag had ik een AutoWeek voor hem meegenomen. Enkele dagen later vertelde opa tegen mijn vader dat het hem een mooi plan leek om een rode sportauto te kopen. Ik weet niet zeker in hoeverre die uitspraak bij mijn vader bleef weerklinken, maar mijn gevoel zegt dat het ertoe heeft bijgedragen dat wij in december van datzelfde jaar eigenaar werden van een Toyota MR2 Roadster in Super Red V. Die auto werd een gezamenlijke hobby van vader en zoon. Een Mazda MX-5 vonden we te gewoontjes, een MG TF niet leuk en een Mazda RX-8 met wankelmotor was te hoog gegrepen en te onderhoudsgevoelig. Zodoende kwam de Toyota MR2 op onze radar, maar dat moest er dan wel één van de laatste generatie zijn. Die kruiste elk hokje af voor ons.”

Corolla’s en Yarissen staan bij bosjes te koop, maar vind maar eens een nette MR2.

“Dat viel echt mee, maar we praten hier wel over jaren terug. Misschien dat de spoeling toen nog wat minder dun was. Sterker nog, we hadden al veertien exemplaren bekeken voordat wij dit exemplaar kochten. Deze dealeronderhouden MR2 stond te koop bij de Toyota-dealer in Gilze-Rijen. Er was goed voor gezorgd want hij stond er schitterend bij. Op de teller stonden nog maar 25.000 kilometers die er door één en dezelfde eigenaar waren opgezet. Hij zat erg goed in zijn spullen. De airco was lekker, de 6-cd-wisselaar vrij nutteloos maar de lederen bekleding was heel fijn.”

Zo’n Japanse sportieveling rijdt ongetwijfeld leuk!

“Het recept zit verscholen in het kenteken. Die luidt 56-FS-LR. Oftewel, een Felle, Snelle, Lichtgewicht Roadster! Je leert ontzettend veel over voertuigdynamiek in zo’n MR2. Het is een eerlijke, analoge sportwagen. Hij is lichtvoetig, het stuurgevoel is ontzettend direct en die atmosferische middenmotor in combinatie met achterwielaandrijving is ontzettend gaaf. Die motor levert 140 pk. Dat klinkt niet indrukwekkend, maar door het lage gewicht is hij daarmee prima bediend. Die middenmotor geeft karakter aan de auto. Je zit er praktisch bovenop, dus je hoort hem niet alleen goed, maar je voelt hem ook echt werken. Goed warmdraaien en dan doortrekken naar het rode toerengebied! Te gek werd het nooit hoor. Er is nooit meer rubber verbrand dan nodig is. Hij moest vooral netjes en origineel blijven. Wat dat betreft zijn mijn vader en ik echte puristen. Wat ons betreft was hij ook helemaal goed zo. Een sportuitlaat had hij bijvoorbeeld echt niet nodig. Die middenmotor gaf al genoeg beleving en sensatie door in het interieur.”

De spannende MR2 heeft plaatsgemaakt voor iets praktisch. Wat rijd je tegenwoordig?

“Rond 2013 werd de Toyota opgevolgd door een Ford Fiesta Ultimate Edition. Die was toch net even praktischer als daily driver en tegenwoordig staat er een BMW F20 1-serie voor de deur.”

Wat zijn je toekomstplannen?

“Elektrisch rijden sluit ik niet uit. Zo’n Rivian R1 of Slate Truck lijkt me prachtig. Met die Rivian heb ik al eens mogen rijden in de VS. Mooie techniek en belangrijk voor de toekomst van onze planeet. Ik kan zo gauw even niet mijn droomauto bedenken, dus noteer die maar. Toch ben en blijf ik een Japanofiel. Mijn zoontje is nu vier jaar oud en later hoop ik dat ik met hem ook zo’n auto-avontuur aan mag gaan met een Japanse sportwagen. Dan is de cirkel mooi rond.”

Eigenaar Naam: Joe van Burik Bouwjaar: 1988 Woonplaats: Amersfoort Beroep: Techjournalist bij BNR Nieuwsradio Eerste auto: Toyota MR2 uit 2000 Gekocht voor: €22.000 met 25.000 kilometer op de teller Droomauto: “Rivian R1.”

In 2006 betaalde Joe's vader €22.000 voor een 6 jaar jonge MR2, dit zijn de prijzen waarvoor ze bijna 20 jaar later te koop staan. En de MR2 van dit verhaal, dus de ex Joe van Burik-MR2 stond op het moment van schrijven te koop voor €15.949.

Heb je zelf ook een leuk verhaal over je eerste auto en wil je dat graag delen met alle AutoWeek-lezers? Meld je dan hier aan!