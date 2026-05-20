Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Dacia Logan MCV occasion
Dacia Logan MCV occasionDacia Logan MCV occasionDacia Logan MCV occasionDacia Logan MCV occasionDacia Logan MCV occasionDacia Logan MCV occasionDacia Logan MCV occasionDacia Logan MCV occasionDacia Logan MCV occasionDacia Logan MCV occasionDacia Logan MCV occasionDacia Logan MCV occasion
 
Nieuws

Voor een appel en een ei koop je een gezinsauto met een derde zitrij

Klaar voor het festivalseizoen

Lars Krijgsman
5

De Dacia Jogger is de goedkoopste nieuwe zevenzitter die je nu kunt kopen. Ook voor wie een zevenzitter zoekt en aanzienlijk minder te besteden heeft, is er een Dacia. Deze Logan MCV heeft plek voor je hele gezin of een complete vriendengroep en kost nog geen €3.000.

In zekere zin is de Logan MCV een relikwie uit een tijd waarin Dacia een heel ander merk was dan nu. Althans, dat lijkt vooral zo. Dacia heeft wat techniek en design betreft enorme stappen gemaakt en is van een puur budgetmerk verworden tot een merk dat mensen willen hebben. Wat filosofie betreft is Dacia helemaal zichzelf gebleven. Net als vroeger heeft het nu vooral modellen die veel voor relatief weinig bieden. Zo is de Dacia Jogger momenteel de goedkoopste nieuwe zevenzitter van Nederland. Rond het begin van dit millennium was de Dacia Logan MCV dat.

Zo'n Dacia Logan MCV met zeven zitplekken koop je al voor €1.749. Dat is een exemplaar met nipt minder dan 300.000 op de klok. Voor slechts zo'n €250 meer vind je er een uit 2008 met 230.000 kilometer ervaring. Voor €2.850 stap je in een Dacia Logan MCV uit 2010 met een beter te pruimen 181.573 kilometer op de klok. Het is een exemplaar met een 87 pk en 127 Nm sterke 1.6 benzinemotor van Renault. Dat was na de 75 pk sterke 1.4 de sterkste motor waarmee de praktische stationwagon destijds leverbaar was. Deze krachtbron staat in tegenstelling tot de 1.2 TCe's die bij Dacia zouden volgen bepaald niet als probleemmotor te boek. We hebben hier te maken met een Ambiance, wat voor de Logan MCV met 1.6 de meest eenvoudige uitvoering was.

Dacia Logan MCV occasion

Dacia Logan MCV: eenvoudig en hard. Ook dat zorgt voor een bepaald karakter.

Die heeft drie zitrijen, twee achterdeurtjes én vier raamslingers. Wat een genot. Ook trakteert de nuchtere Roemeen je op airco, wieldoppen die ooit stralender door het leven gingen en handmatig verstelbare buitenspiegels. De derde zitrij is net als de tweede neerklapbaar. Gooi je alles plat, dan kun je maar liefst 2.350 liter aan spul meezeulen. Wie met zeven man én bagage op pad wil, kan aan de trekhaak een aanhanger van maximaal 1.300 kilo hangen. Dat alles is verpakt in een Blue Navy/Ocean Blue gespoten carrosserie. Wat heeft een mens nog meer nodig, nietwaar?

5 Bekijk reacties
Dacia Dacia Logan Occasionvergelijker

Gerelateerde forum topics

Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Dacia Logan 1.6-16V Lauréate 7p. Airco Trekhaak Elekt Ramen 7pers

Dacia Logan MCV

1.6-16V Lauréate 7p. Airco Trekhaak Elekt Ramen 7pers

  • 2008
  • 211.757 km
  • Benzine
  • 77kW/105pk

Handgeschakeld

Online sinds vandaag
The Carroom
€ 2.450
Dacia Logan 0.9 TCe Stepway Airco Navi Cruise Trekhaak Camera

Dacia Logan MCV

0.9 TCe Stepway Airco Navi Cruise Trekhaak Camera

  • 2018
  • 102.273 km
  • Benzine
  • 66kW/90pk

Handgeschakeld

Online sinds vandaag
Arjan de Groot Auto's
€ 9.450
Dacia Logan 0.9 TCe Laureate Airco Cruise Trekhaak NAP NL-Auto Volledig Dealeronderhouden!

Dacia Logan MCV

0.9 TCe Laureate Airco Cruise Trekhaak NAP NL-Auto Volledig Dealeronderhouden!

  • 2017
  • 196.255 km
  • Benzine
  • 66kW/90pk

Handgeschakeld

Online sinds 1 dag
Van Adel Auto's BV
€ 4.749
Dacia Logan 1.6 MPI Lauréate AIRCO / NAP / TREKHAAK

Dacia Logan MCV

1.6 MPI Lauréate AIRCO / NAP / TREKHAAK

  • 2011
  • 170.324 km
  • Benzine
  • 62kW/84pk

Handgeschakeld

Online sinds 1 dag
Autoservice Presikhaaf
€ 2.495
Dacia Logan TCe 90 Tech Road | 1E EIGENAAR | NAVI | PARKEERSENSOREN | CLIMATE CONTROL |

Dacia Logan MCV

TCe 90 Tech Road | 1E EIGENAAR | NAVI | PARKEERSENSOREN | CLIMATE CONTROL |

  • 2020
  • 97.867 km
  • Benzine
  • 66kW/90pk

Handgeschakeld

Online sinds 1 dag
Renault Nieuwendijk Zaandam B.V.
€ 10.900
Dacia Logan 0.9 TCe Prestige, Airco, Nav, Trekhaak

Dacia Logan MCV

0.9 TCe Prestige, Airco, Nav, Trekhaak

  • 2015
  • 73.032 km
  • Benzine
  • 66kW/90pk

Handgeschakeld

Online sinds 1 dag
Auto Totaal Service Pluim
€ 6.450

Lees ook

Nieuws
Dacia Logan Steppe Concept 2006

Eerste Dacia Stepway had bijna 20 jaar geleden een vleugje Range Rover

20 jaar terug
Dacia Logan AutoWeek duurtester in 2005

AutoWeek haalde Dacia Logan als eerste naar Nederland

Praktijkverbruik
Dacia Logan MCV

Praktijkverbruik Dacia Logan MCV: ultiem voordelige stationwagon?

Op Zoek Naar
Dacia Logan MCV occasion

Deze nuchtere stationwagons koop je voor €5.000

Nieuws
Fiat Seicento

Op zoek naar ... een goede auto voor minder dan €2.000

Lezersreacties (5)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.