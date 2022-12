Een verrassende tweede plek in de Lease Top 10 dit keer

De Skoda Enyaq iV staat voor de derde keer op rij in de top 3 van de lease top 10. Met 2274 geregistreerde auto’s het afgelopen half jaar heeft deze EV dit keer de eerste plek in beslag genomen. Verrassend is de Kia Ceed die met 1.894 exemplaren plek twee voor zijn rekening neemt. Het merendeel hiervan (1.303 stuks) rijd rondt met het 1.0 T-GDI blok en 120 pk.

De Peugeot 2008 heeft stuivertje gewisseld met de eerder genoemde Enyaq iV. De leeuw is met 1.894 registraties van plek één naar plek twee verwezen. Op plek vier komen we wederom een Kia tegen. De Niro neemt wat in populariteit af, maar draait met 1.711 stuks in het afgelopen half jaar zeker niet slecht.

Opvallend is dat Kia in deze top 10 goed is vertegenwoordigd met maar liefst vier modellen. De EV6 staat met 1.077 exemplaren op de achtste plek en de Sportage is de nieuwe binnenkomer op plek tien met 1.024 stuks.

Het verschil tussen de nummer vijf en zes is met 324 exemplaren ruim te noemen. De XC40 staat met 1.685 auto’s ruim boven de Ford Focus die de met 1.361 stuks de zesde plek in neemt.

De Citroen C4 is ten opzichte van een half jaar geleden twee plaatsen gestegen en staat nu met 1.284 stuks op plek zeven. Mini blijft een vaste waarde in de Lease top 10, maar dan wel in de achterhoede en zakt één plekje naar positie negen. De Mini Electric zoomt met 499 stuks het vaakst de showroom uit.

