In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De MG Metro 1300 Turbo is in de jaren 80 de Engelse manier van meedoen in de onderste regionen van het hete hatchbacksegment. Dit rode exemplaar kreeg in 1986 zijn eerste, Nederlandse kenteken. Een compacte turbomotor in de toen nog als stadsauto bekendstaande klasse van auto's als de Fiat Uno en de Renault 5 stond garant voor spektakel. Austin/Rover (voorheen British Leyland) haalde het merk MG erbij om de snelste versies van hun brave Austin-modellen aantrekkelijker in de markt te zetten. Deze 1300 Turbo levert een bescheiden 94 pk, veel minder de Fiat Uno Turbo i.e. en de Renault 5 GT Turbo die in 1985 uitkwam maar dat mag ruim veertig jaar later de pret niet drukken. Ben je fan van het genre dan gaat zelfs het hart van de liefhebber van Duitse, Franse of Italiaanse hete hatchbacks sneller kloppen van dit originele exemplaar dat we koop zien staan.

Bijna elke fabrikant had in de tweede helft van de jaren 80 wel zo'n klein scheurijzertje. Het was de tijd van de rode biesjes, spoilers en behoorlijk wat bestickering. Natuurlijk heeft deze MG Metro 1300 Turbo ook dikke wielkastranden. Er staat 176.000 kilometer op de teller van dit exemplaar en de auto ziet eruit alsof hij altijd vertroeteld is, daar heeft nooit een boyracer zijn door testosteron gedreven wilde rijstijl op losgelaten, vermoeden we. En dat er een liefhebber mee heeft gereden blijkt uit de bandjes. Yokohama's, zeker geen B-merk dat om de leuke lichtmetalen wielen met putdekseldesign zit!

De Metro kwam als Austin op de markt, en daarmee wilde het merk de oer-Mini doen vergeten. Dat lukte het opmerkelijke hoge autootje nooit. Zelfs niet toen er MG kwam op te staan. De Metro zou het overigens nog lang volhouden want toen Austin als merk niet meer stond, zoals zo veel merken uit het enorme BMC ter ziele gingen, ging de Metro verder als de 100-serie van Rover.

Niet zo snel als 205 GTI en 5 GT Turbo

De 1300 Turbo motor levert 94 pk, 100 pk was zo'n beetje de norm voor een hete versie in dit segment. De teller gaat dapper tot 200 km/h, op de teller komt de auto daar inclusief tellerafwijking best bij in de buurt: 180 km/h geeft de fabrikant op als top. De 850 kilo wegende Turbo brengt je in 10,8 seconden van 0 naar 100 km/h. In die dagen zag je daardoor Peugeot 205 GTI- en Renault 5 GT Turbo-rijders ver uit het zicht verdwijnen, en uiteraard niet in je binnenspiegel. Die waren met hun veel sterkere motoren veel rapper.

Maar vier decennia later draait het daar niet om. Het is een fraaie tijdscapsule met leuke details. Een soort boordcomputertje tegen het hemeltje met een heuse turboboostmeter. Meer jaren 80 dan dat wordt het gewoon niet! Ook de rest van het interieur is aangekleed volgens de toen geldende hothatchmode.

Drie in Nederland verkocht

De eigenaar die 'm in 1986 kocht heeft er minimaal €11.020 voor betaald, drie jaar later, toen hij uit productie ging, stond hij voor €12.955 in de boeken. Nu kost dit nette exemplaar, met volgens de eerlijke aanbieder wel wat minder mooie plekjes, €956 minder! Veel gerennomeerdere snelleriken uit die dagen kosten het twee- of drievoudige van wat ze ooit nieuw kostten. En die zijn niet zo exclusief als deze 1300 Turbo waarvan er volgens het bedrijf dat hem te koop heeft staan maar drie nieuw in Nederland zijn verkocht!