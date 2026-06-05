Is een sportieve SUV een contradictio in terminis ? Berijders van een Alfa Romeo Stelvio weten wel beter, want deze naar de beroemdste Italiaanse Alpenpas vernoemde hoogzitter rijdt verrassend leuk - met name de krachtige versies. En omdat ze tweedehands inmiddels voor onder de 20 mille te vinden zijn, geven we ditmaal aandacht aan zo’n Italiaan.

Uiteraard heb je voor dat bedrag niet de prettig gestoorde Quadrifoglio op je oprit staan, maar met 280 pk kom je eveneens maar weinig tekort. Omdat dit budget een ruime keuze uit andere mannetjesputters biedt, zetten we er twee aantrekkelijke alternatieven naast.

Alfa Romeo Stelvio 2.0T 280 pk AWD First Edition - 2017 - 146.387 kilometer - €21.500

Gebruikte Stelvio’s komen we inmiddels voor bedragen van ruim onder de 20 mille tegen, maar dan zit je vast aan de instapbenzinemotor (200 pk - ook niet gering, trouwens) en/of een ervaren kilometerstand. Voor een vraagprijs die meer richting die van de andere twee gaat, maar nog altijd de laagste is, vinden we deze Alfa Romeo Stelvio, die bovendien de laagste kilometerstand heeft. Mits deze klopt, want de JKK-72-F komt vers uit Italië en wacht op het Twentse platteland op zijn eerste Nederlandse baasje.

De Stelvio is de eerste echte SUV van Alfa Romeo (we rekenen de tussen 1951 en 1954 geproduceerde 4x4 Matta niet mee) en heeft de Giulia als basis; als het om rijplezier gaat, zijn er slechtere genen denkbaar. Getoond model is de rijk uitgeruste First Edition. Leren bekleding, verwarmbare voorstoelen en dito stuur, en een hele trits aan elektrische voorzieningen (onder meer achterklep) en veiligheidshulpjes begeleiden je onderweg, samen met de geblazen tweeliter van 280 pk die in combinatie met een achttraps automaat weinig te wensen overlaat. Het uiterlijk is onmiskenbaar Alfa Romeo, de snelle acceleratie van deze 1.635 kilo wegende vierwieler evenmin. Toch voelt de motor niet hitsig aan. De turbo heeft even tijd nodig om op te spoelen, waardoor het maximumkoppel pas boven de 2.000 tpm beschikbaar is. Maar dankzij het sublieme onderstel is de Stelvio bijna als een hot hatch te rijden. Vierwielaandrijving helpt bij de tractie en de directe, lichtvoetige besturing past perfect bij de strakke wegligging. Je kunt de auto echt een bocht in smijten, zelfs bij krappe hairpins. Het meubilair is niet helemaal op deze strapatsen berekend, als gevolg van zijn te korte en gladde zittingen. Dat doet verdere afbreuk aan het comfort, want de Stelvio is tevens vrij hard geveerd en gedempt, en bovendien niet de stilste. Meer sportief dan verfijnd dus, en dat geldt ook voor het uiterlijk en de bouwkwaliteit van het interieur.

Signalement

Merk Alfa Romeo

Type Stelvio 2.0T 280 pk AWD First Edition

Bouwjaar maart 2017

Kilometerstand 146.387

Vraagprijs €21.500

Waar te koop? Autobedrijf Neplenbroek B.V., Diepenheim

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.995 cc, turbo

Max. vermogen 206 kW/280 pk bij 5.250 tpm

Max. koppel 400 Nm bij 2.250 tpm

Leeggewicht 1.635 kilo

Bagageruimte 525 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 2.300 kilo

Gem. verbruik 1:14,3 (NEDC)

0-100 km/h 5,7 s

Topsnelheid 230 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Jaguar F-Pace 30t AWD Portfolio - 2017 - 215.140 kilometer - €21.995

Mocht zo’n Stelvio jou wat te eendimensionaal zijn en verlang je naast sportiviteit ook een dosis comfort, dan staat in het midden des lands een fraaie outsider in de vorm van deze Jaguar F-Pace. Vraagprijs en kilometerstand zijn hoger en bovendien heeft deze origineel Nederlandse Jag al vier eigenaren gehad. Aan de pluskant staat een krachtiger motor, in dit geval een dubbelgeblazen tweeliter viercilinder, en het feit dat Jaguar een prestigemerk is. Dat draagt er tevens toe bij dat de exploitatiekosten hoger zullen liggen. En vergeet ook gewicht en verbruik niet!

Waar de Stelvio even op toeren moet komen om het volle vermogen te kunnen leveren, blinkt de F-Pace uit in souplesse en dat al vanaf lage toeren. De conventionele achttraps automaat is daarentegen wat meer op comfort afgesteld, waardoor hij soepeler, maar ook langzamer schakelt. Het onderstel van de F-Pace is aan de stevige kant, maar zeker niet te hard. Op hoge snelheid laat hij zich lekker precies door ruime bochten sturen, maar op bochtige binnenwegen wil het gewicht de auto nog weleens parten spelen, zodat hij wat eerder over zijn voorwielen gaat schuiven dan de Italiaan. Buiten dat is de F-Pace voor dit segment een heerlijk sportief aanvoelende vierwieler. Zoals gezegd, wordt comfort niet uit het oog verloren. Om te beginnen biedt de Brit meer binnen- en bagageruimte. Ook ondersteunen de forse zetels, met beige leer, het lichaam beter. De afwerking van het interieur is eveneens beter voor elkaar. Het dashboard ademt vooral rust en oogt opgeruimd. Alles wat ingewikkeld zou kunnen zijn, zit in het infotainment verwerkt via een breed, geïntegreerd scherm. Alleen voor de klimaatregeling is een uitgebreid knoppencluster gereserveerd. De bediening van de transmissie gaat met een verzinkbare draaiknop. Daarachter zitten nog enkele knoppen om de rijmodi te kiezen. Ergonomisch beter dan de Stelvio, maar beslist minder opwindend. Dat geldt eigenlijk voor de hele auto, die net als de Stelvio als Portfolio riant is aangekleed.

Signalement

Merk Jaguar

Type F-Pace 30t AWD Portfolio

Bouwjaar november 2017

Kilometerstand 215.140

Vraagprijs €21.995

Waar te koop? Haak & Jansen Occasions, Vianen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.997 cc, twee turbo’s

Max. vermogen 221 kW/300 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 400 Nm bij 1.500 tpm

Leeggewicht 1.760 kilo

Bagageruimte 650 l/1.740 l

Max. aanhanger geremd 2.400 kilo

Gem. verbruik 1:12,3 (NEDC)

0-100 km/h 6,0 s

Topsnelheid 233 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Mercedes-Benz GLC 350e4Matic Premium Plus AMG-line - 2017 - 198.715 kilometer - €21.945

Liever geen Stelvio of F-Pace? Dan zijn daar de bekende alternatieven als Volvo’s XC60, de BMW X3, Audi’s Q5, de NX van Lexus of deze Mercedes-Benz GLC, die bij een autobedrijf staat dat bijna even oud is als de eerste voertuigen van Benz! Zowel vraagprijs als kilometerstand bevinden zich tussen die van de andere twee. Wel is de GLC een importauto (ex-België) die tot dusver één Nederlandse eigenaar heeft gehad. Ook hier onder de kap een tweeliter met turbokracht. Daarnaast werkt een forse elektromotor (115 pk/340 Nm) mee. Gecombineerd is deze GLC met 326 pk het krachtigste van ons trio, maar met leeg 1.925 kilo eveneens het zwaarst. Je kunt relatief goedkoop rijden, mits je genoeg stekkert.

De GLC ligt solide op de weg dankzij een besturing die direct en goed afgewogen is. De op de S-966-VJ aanwezige luchtvering voegt er een geslaagd compromis tussen comfort en sportiviteit aan toe. Wel merk je dat je op pad bent met een richting de twee ton wegende SUV. De elektro-ondersteuning zorgt ervoor dat hij er als een speer vandoor gaat, maar boven de 100 km/h begint de hybride-GLC wat log aan te voelen.

Binnenin is het een en al welbehagen wat de klok slaat. Bouwkwaliteit en gebruikte materialen staan buiten kijf; een Mercedes-Benz is lang niet meer zo karig uitgerust als vroeger en bovendien is de eerste eigenaar lekker losgegaan op de optielijst. Helaas overheerst de kleur zwart in het interieur. Dat maakt het binnenste somber en claustrofobisch, alhoewel aan ruimte geen gebrek is. De GLC is immers gebaseerd op de toenmalige C-klasse, maar kreeg een 33 millimeter grotere wielbasis mee. Vanzelfsprekend zit je hoger dan in zo’n C, maar in de bocht merk je daar nauwelijks iets van; de koets blijft mooi vlak.

Signalement

Merk Mercedes-Benz

Type GLC 350e 4Matic Premium Plus AMG-line

Bouwjaar maart 2017

Kilometerstand 198.715 kilometer

Vraagprijs €21.945

Waar te koop? Haverkamp Automobielen B.V., Teuge

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.991 cc, turbo, elektromotor

Max. systeemvermogen 235 kW/320 pk

Max. systeemkoppel 560 Nm

Leeggewicht 1.925 kilo

Bagageruimte 550 l/1.445 l

Max. aanhanger geremd 2.400 kilo

Gem. verbruik 1:38,5 (NEDC)

0-100 km/h 5,9 s

Topsnelheid 235 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie mannetjesputters, maar welke?

Deze drie occasions bieden allemaal minstens 280 pk. Minder is mogelijk (zowel benzine als diesel), meer kan ook, denk aan respectievelijk de Quadrifoglio, de SVR en de AMG’s. Hoe dan ook is dit een trio mannetjesputters, waarbij de Stelvio het sportieve aspect het meest uitdraagt. De F-Pace biedt een beter compromis tussen sportiviteit en comfort, maar zal geen goedkope kostganger zijn. Dat laatste kan eveneens gelden voor de GLC, tenzij je het hybride-gedeelte optimaal gebruikt. Pluggen dus! Wat zou jouw keuze zijn? Of toch liever een Q5, X3, NX of XC60? We horen het weer graag!