'Eén op drie Nederlanders overweegt elektrische auto'

Op de zakelijke markt is de EV de afgelopen jaren flink in populariteit gestegen. Uiteraard voor een groot deel vanwege de financiële voordelen. De particuliere markt voor elektrische auto's blijft nog wat achter. Niet gek als je bedenkt dat veel tweedehands EV's óf nog behoorlijk duur zijn of een actieradius hebben die nog niet per se interessant genoeg is. Op den duur gaat het echter wel aantrekken. Uit onderzoek van Pricewise onder 1.000 respondenten blijkt dat één op de drie Nederlanders overweegt om binnen vijf jaar een elektrische auto aan te schaffen.

Daarbij valt het op dat het rijden van een elektrische auto vooral op interesse onder jongere bestuurders kan rekenen. In de groep van 18 tot 34 jaar geeft 41 procent van de respondenten aan dat binnen vijf jaar elektrisch rijden voor hen een optie is. De consument wacht over het algemeen nog even tot de occasionmarkt interessant genoeg is, legt Pricewise-directeur Hans de Kok uit. "De meeste Nederlanders kopen toch liever een tweedehands auto. Het aanbod van tweedehands elektrische auto's is nog nagenoeg nihil."