Een meerderheid van de Nederlanders is voor kilometerheffing

Betaal je liever motorrijtuigenbelasting volgens het systeem dat nu bestaat, of betaal je liever per gereden kilometer? Het merendeel van de Nederlanders ziet het liefste optie twee: een kilometerheffing.

Het kabinet buigt zich momenteel over de mogelijkheid om tijdelijk de motorrijtuigenbelasting voor auto's op grijs kenteken te verlagen als tegemoetkoming voor de torenhoge brandstofprijzen. Over die motorrijtuigenbelasting moeten we het hebben. Uit een onder 1.052 Nederlanders uitgevoerd onderzoek in opdracht van Wegenvignetten.nl blijkt dat het grootste deel wil dat de motorrijtuigenbelasting plaatsmaakt voor een systeem waarbij je per gereden kilometer betaalt, in plaats van een vast bedrag per jaar dat gebaseerd is op het gewicht, de brandstofsoort en de provincie waarin je woont.

43 procent van de ondervraagden zegt de voorkeur te geven aan kilometerheffing, terwijl 34 procent het huidige systeem wil behouden. Slechts 11 procent prefereert de mrb-herziening die in het coalitieakkoord staat, waarbij het tarief gekoppeld is aan het formaat van de auto.

Welk systeem van autobelasting geniet jouw voorkeur? En waarom? Laat het weten in de reacties.