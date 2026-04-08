Hier bij AutoWeek nemen we de twijfelende consument graag bij de hand. Wat nu bijvoorbeeld als je in de markt bent voor een fijne sedan, maar niet weet of je voor een S-klasse Lang of toch een Maybach moet gaan? Geen nood!

Sinds Maybach geen merk maar een label is, maakt Mercedes er geen geheim van dat het bij Maybachs ‘gewoon’ om een extra luxe en lange versie van (meestal) de S-klasse gaat. Een vernieuwde S-klasse betekent dus ook een vernieuwde S-klasse Maybach, die we je al uitgebreid konden laten zien. Het grootste nieuws is dat de V12 van de S680 hier in Europa plaatsmaakt voor een nieuwe V8 met hetzelfde vermogen, maar het meest relevante nieuws is de prijs van de plug-inhybride. Die S580e is door zijn lagere CO2-uitstoot immers een stuk voordeliger dan de S580 en S680 zonder groot accupakket. Dat klinkt irrelevant, maar Maybach-rijders zijn niet rijk geworden door “rücksichtslos” met geld te smijten. Zij zullen dan ook verheugd zijn te zien dat de Mercedes-Maybach S 580e al voor €204.268 op de stoep kan staan. Dat is dik 70.000 euro minder dan de S 580 met V8 (€275.781), wiens plezier bovendien vooral de chauffeur ten goede komt. Dan zouden wij het wel weten.

De S580e- aandrijflijn is ook leverbaar in de reguliere S-klasse en S-klasse Lang, die ondanks die naam weer een stuk korter is dan de Maybach-variant. Als Lang kost zo’n reguliere S580e je in basis €154.533 en dan kom je net als in de Maybach zo’n 100 kilometer ver op stroom. Het prijsverschil tussen een S580e en een Maybach S580e is ‘kaal’ dus zo’n 50.000 euro, maar dat is niet het hele verhaal. Bij de Maybach krijg je de metallic lakkleuren (vanaf €1.198), het privacy glass (€472, maar doe maar niet), het Comfortpakket achter (€5.584), het nappaleer (€2.299) en het Premiumpakket (€4.217) er namelijk gratis bij. Het prijsverschil slinkt daarmee naar €35.965, en dan zijn we vast nog wel wat standaard Maybach-snuisterijen vergeten. Voor die krappe 36 mille krijg je uiteraard ook alles wat een Maybach een Maybach maakt, van de unieke grille en wielen tot de met 18 centimeter verlengde koets. Prima deal, toch?

Topversie S680 is trouwens ook een stuk voordeliger geworden. Hier lever je dan weliswaar vier cilinders voor in, maar je krijgt nog altijd een 612 pk sterke V8 die je in de reguliere S-klasse simpelweg niet kunt kopen. Dit feestje kost €314.083, tegen dik €360.000 voor de ‘oude’ S680 met V12. Wie dat toch allemaal teveel vindt, kan natuurlijk ook nog opteren voor de goedkoopste versie van de 'korte' S-klasse. Wat je dan krijgt en wat-ie kost, lees je hier.

Voor een S-klasse met V12 zullen wij Europeanen definitief naar grijze import of naar occasions moeten uitwijken. In die laatste categorie vonden we bijvoorbeeld dit 11 jaar oude exemplaar, voor 'slechts' 95 mille van jou. Wel leuke wielen...