Dat klassiekers vaak worden getaxeerd op vijf- tot zescijferige getallen is heel gebruikelijk. Maar €34.000 voor een laatste generatie Toyota Celica? Het model dat in 1999 op de markt kwam... jawel, dat kan. Voor ons klassiekerblad AutoWeek Classics schrijft Jan-Erik Plettenburg maandelijks over de taxaties die hij en zijn collega's als taxateur uitvoeren, en deze Celica is er een van de 1200 TRD Sports M-versies.

Een Toyota Celica van de laatste generatie kom je in het reguliere occasionaanbod bijna niet meer tegen. De coupé kwam in 1999 en het is tot op heden de laatste Toyota met die naam, al zijn er wel geruchten dat er een comeback in de maak is. Hij was er als 1.8 met 140 pk, dezelfde motor met variabele kleptiming en nokkenasverstelling, de VVTL-i, kwam tot 192 pk. Bij de Duitse Toyota-tuner TTE kon je een compressorkit kopen voor die laatste motor maar zoals wel vaker met Japanse modellen waren er op de thuismarkt heftige af-fabriekvarianten. Zoals dit exemplaar dat op een erg hoog bedrag getaxeerd is, maar waarom dat zo is legt onze huistaxateur uit.

Versterkte carrosserie

Eerst wat meer info over de auto. De TRD Sports M(odellista)-versie heeft onder meer een versterkte carrosserie, een sportonderstel en andere opties van de Toyota Racing Development-afdeling. Er zijn er 1.200 van geproduceerd. De mensen van TRD hadden zich over onder meer het inlaattraject gebogen en peuterden 10 pk extra uit de van zich zelf al behoorlijk opgefokte atmosferische 1.8 viercilinder. De hogere stijfheid van de auto kwam door extra laswerk.

Deze bijzondere Celica uit 2000 is van Marco Schneiders en Lowi Verbeek uit Raalte, die de auto met nummer 455 in 2018 uit Ierland haalden. Marco en Lowi kennen elkaar van een Celica-meeting. Een van de clubleden wilde van zijn Celica af die de geest had gegeven. Ze kochten de auto, knapten hem op om de auto daarna te verkopen. Dat smaakte naar meer. De hobby liep uit de hand en een meer professionele aanpak leidde in 2011 tot de oprichting van een eigen bedrijf. SV Sportscars is gespecialiseerd in Celica’s.

Onderdelen eraf gehaald

Restauratie van de TRD Sports was niet nodig, maar de tijd ontbrak. Erger nog: de auto stond jaren buiten en af en toe schroefden ze er onderdelen vanaf voor auto’s van klanten. Vorig jaar staken Marco (45) en Lowi ((36) de koppen bij elkaar om te beslissen wat het lot van deze auto zou worden. Ze waren het er snel over eens dat er maar één conclusie mogelijk was: totale restauratie. Ze bouwden de auto compleet opnieuw op met originele onderdelen en lieten hem spuiten in de originele kleur Spectre Blue. De motor is geheel gereviseerd, een specialiteit van het huis. Destijds kende deze Celica een terugroepactie vanwege een hoog olieverbruik, veroorzaakt door vervuilde olieafvoerkanalen in de zuigers.

Bewijs bij taxatie cruciaal

"Bij auto’s waarvan gezegd wordt dat het een bijzondere uitvoering is, of bijvoorbeeld dat hij van een beroemdheid is geweest, is het bewijs cruciaal", legt Plettenburg uit. "Een verhaal mag nog zo mooi zijn, maar als taxateur moet je het altijd checken. Een Celica TRD Sports M is te herkennen aan onder meer een speciaal plaatje onder de motorkap. Maar dat is niet genoeg bewijs. Collega-taxateur Fred Ruiter, die deze Celica beoordeelde, keek verder dan het typeplaatje en vond onder het tapijt de extra aangebrachte lassen. Op de hefbrug zijn de aanpassingen aan de onderkant zichtbaar die deze Celica tot een van de 1200 TRD Sports M-versies maakt. Ook constateerde Fred Ruiter dat bijna alles in nieuwstaat is, niet alleen aan de onderkant. Dat maakt dat hij een taxatiewaarde noteerde van € 34.000. Veel geld voor een Celica van 2000, maar mocht de auto verloren gaan, dan moeten Marco en Lowi een soortgelijke auto kunnen terugkopen. Gevreesd moet worden, dat dat een bijkans onmogelijke opgave zal zijn."