Een jonge Mazda 626 Coupé met problemen - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Eerder deze maand blikten we al terug op een Klokje Rond-keuring van twee Toyota's Starlet van 30 jaar geleden. Beide exemplaren kwamen er goed van af, al was er bij de oudste van de twee wel reden om het koetswerk scherp in de gaten te houden. Maar mechanisch was er niets noemenswaardig op aan te merken, zoals we eigenlijk al wel hadden verwacht. Twee weken later, in AutoWeek 21 van 1993, was er opnieuw een Japanse Klokje Rond-keuring, deze keer met een Mazda 626 Coupé uit eind 1989 met slechts 122.956 km op de teller. Een veel jongere auto met bovendien een naar hedendaagse maatstaven nog behoorlijk maagdelijke kilometerstand. Als dat niet goed gaat ...

Nou, dat ging het dus toch niet helemaal. Hoewel de 626 Coupé een keurige verschijning was en bovendien destijds een model waarin je heel prima kon worden gezien, werd het een iets minder mooi verhaal toen de keurmeester hem onder de loep nam. Er was lpg ingebouwd, dus wellicht had dat zijn sporen nagelaten, maar de staat van de 2,0-liter viercilinder was ondanks zijn nog niet heel uitgebreide ervaring niet helemaal meer om over naar huis te schrijven. Eén van de problemen was direct zichtbaar bij het openen van de motorkap: "De 12-klepper heeft te kampen met een bescheiden olielekkage bij zowel het kleppendeksel als de cilinderkop." De eigenaar gaf te kennen dat de Mazda ook een wat ongezonde voorliefde voor olie had en bij een check van de peilstok zagen we dat hij nog net boven minimum zat.

Reden om de motor even aan een compressietest te onderwerpen. Helaas was het daar evenmin vlekkeloos. "Bij de cilindertest zien we dat cilinder nummer drie, de minste van de vier tijdens de compressiemeting, 20 procent verlies scoort. Matig voor zo'n jonge auto." Bleef het daarbij wat betreft mechanische tegenvallers? Nee, helaas niet, al waren andere zaken iets meer een kwestie van onderhoud. "De luidkeels schreeuwende V-snaar zou een dove nog niet zijn ontgaan en de monteur komt na de proefrit ook nog met 'de koppeling is ver heen'."

Al met al maakte de Mazda, die ook op vrij kale banden stond, een wat versleten indruk. Dat de eigenaar een knop op het stuur had gezet om parkeren makkelijker te maken in deze stuurbekrachtigingsloze 626 en de ombouw naar lpg gaven de indruk dat de auto op een strak budget werd gereden. Aan de andere kant had de Japanner wel netjes zijn beurtjes gekregen, maar dat kon niet voorkomen dat na iets meer dan 122.000 km en nog geen vier jaar het verval zichtbaar werd. Zonde!