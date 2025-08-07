De Finse hoofdstad Helsinki heeft al meer dan een jaar lang geen enkel dodelijk verkeersongeluk geregistreerd. Daarmee is het een van de grootste steden in Europa die dit voor elkaar krijgt. Wat is het geheim van de Finnen?

De laatste keer dat er iemand omkwam in het verkeer in Helsinki, was in juli 2024. Sindsdien vielen er nul doden, en dat in een stad met ruim 660.000 inwoners. Alleen kleinere steden hebben in het verleden soortgelijke cijfers gehaald, waaronder de Duitse steden Freiburg en Gelsenkirchen. Volgens de Finse verkeersdeskundigen zit het succes in een mix van maatregelen. Er zijn meer verkeerscamera’s geplaatst, voetgangers- en fietspaden zijn sterk verbeterd en er is nauwe samenwerking tussen politie en milieudiensten.

Maximumsnelheid 30 km/h

Maar dé sleutel ligt volgens verkeersingenieur Roni Utriainen bij iets anders: de snelheid. "Op meer dan de helft van de straten in Helsinki geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur”, aldus Utriainen tegen de Finse publieke omroep Yle. "In de jaren 80 was dat nog 50 kilometer per uur op veel plekken. Dat is nu ondenkbaar.” De snelheidsverlaging maakt niet alleen de straten veiliger, maar ook leefbaarder. Minder herrie, minder uitstoot en vooral minder slachtoffers.