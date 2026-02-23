De Olympische Spelen zijn geëindigd. Triomf en tragedie lagen zoals altijd dicht bij elkaar, maar wat elke sporter kenmerkte, was het grote hart dat hij of zij bij zich droeg. Niet alleen als het aankomt op uithoudingsvermogen (denk aan 10 kilometer schaatsen, 50 kilometer langlaufen), maar ook wat betreft lef (denk aan schansspringen of freestyle skiën). Dat bracht ons op het idee om deze week op zoek te gaan naar een occasion met een groot hart - een dikke motor, zogezegd. Dan kom je al snel uit bij Amerikaanse occasions en klassiekers.

‘There’s no substitute fot cubic inches’ luidt een Amerikaans spreekwoord, en daarmee zijn wij het deze week helemaal eens. Voor minder dan zeven liter doen we het niet, dus zal het duidelijk zijn dat we het in het land van de onbegrensde mogelijkheden moeten zoeken. Want een gebruikte Bugatti Veyron of Chiron met hun 8.0-W16 kwamen we helaas niet tegen in ons occasionbestand net als de fantastische Jensen Interceptor met op het laatst zijn Chrysler-7.2.

Oldsmobile Toronado - 1966 - 60.334 mijl - €34.950

Het is zeker niet de Amerikaan met de grootste ‘longinhoud’, maar als concept kunnen we niet om de Oldsmobile Toronado heen. Deze grote fastback kwam in 1965 op de markt en had als unique selling point … voorwielaandrijving - de eerste Amerikaanse auto sinds de Cord 810 uit 1936. Die wielen hadden het zwaar, want vanuit de reusachtige 7.4 liter-V8 werden liefst 385 paarden erop losgelaten. Trouwens, ook het koppel van 644 Nm mocht er zestig jaar geleden beslist zijn. Bijna niet te geloven dat deze grote (5,36 meter lang, 1,99 meter breed), zware (ruim twee ton) en krachtige vierwieler aanvankelijk met trommelremmen rondom was uitgevoerd. Vanaf 1967 werden schijfremmen vóór optioneel aangeboden, maar hard gaan (top 137 mph = 220 km/h) was in die tijd kennelijk belangrijker dan tijdig stilstaan. Het kan best zijn dat deze Oldsmobile Toronado wél schijfremmen bezit, want de auto is al eens flink onderhanden genomen, met name voor rallyrijden. Hij was deelnemer aan de roemruchte rally Amsterdam-Peking in 2006, waaraan onze redacteur Cornelis Kit eveneens meedeed. De Olds reed die monstertocht (17.650 kilometer in 29 dagen) uit zonder technische problemen - als een van de slechts vijf auto’s. Ook zien we een tiental deelnamebewijzen aan de Tulpenrally. Met de techniek zit het wel snor, lijkt ons.

In het stevig aangepakte interieur zien we sportstoelen, een middenconsole, diverse attributen zoals navigatie en tripmaster en traanplaat op de vloer. De AE-24-15 is daardoor in meerdere opzichten een auto met een bijzondere geschiedenis. Volgens de aanbieder gaat de aankoopprijs naar een goed doel en tegen meerprijs is een behoorlijke hoeveelheid reserve-onderdelen beschikbaar.

‘To put the traction where the action is’, was destijds de welluidende reclameslogan. Wie onderneemt actie met deze indrukwekkende automobiel?

Signalement

Merk Oldsmobile

Type Toronado

Bouwjaar februari 1966

Kilometerstand 60.334 mijl

Vraagprijs €34.950

Waar te koop? Autobedrijf Hazet, Ochten

Technische gegevens

Motor V8, 7.446 cc

Max. vermogen 283 kW/385 pk bij 4.800 tpm

Max. koppel 644 Nm bij 3.200 tpm

Leeggewicht 2.120 kilo

Bagageruimte n.b.

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1:3,8

0-100 km/h 7,6 s (0-60 mph)

Topsnelheid 220 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Dodge Ram 1500 Viper SRT-10 - 2005 - 142.739 kilometer - €21.999 (excl. 21% BTW)

Rond 1970 kwam Cadillac met een mijlpaal: enkele modellen werden uitgerust met een 8.2-litermotor. Dit equivalent van 500 cubic inches was daarmee de grootste serie-geproduceerde motor ter wereld, als we bijvoorbeeld de slechts zesmaal gebouwde Bugatti 41 Royale uit de periode 1927-1933 met zijn 12,7-liter acht-in-lijn buiten beschouwing laten. Pas in 2005 ging de vernieuwde Dodge Viper met zijn 8.3-V10 daar overheen. Die sportmachine legde de fabrikant tevens in de Ram. Een krankzinnige combinatie, maar tussen 2004 en 2006 toch ruim 10.000 maal van de Mexicaanse band gerold. In het Hoge Noorden treffen we zo’n bruut apparaat aan dat op z’n achterspoiler na maar weinig van z’n kunnen weergeeft. Deze Dodge Ram 1500 is een zogeheten Quad Cab, dus je kunt gezellig mensen achterin meenemen op je dagelijkse rondje circuit. Vind je onderstaande prestaties onvoldoende, ga dan voor de Regular Cab - die is iets lichter en dus nog sneller. Over het verbruik praten we maar niet, een 200-liter metende Prins-gastank is een doekje voor het bloeden.

Die gasinstallatie die achter de cabine is geplaatst, heeft tot gevolg dat de laadbak - die vanwege de tonneaucover al niet heel denderend was - nog verder is gekrompen. De gemiddelde Europese bestelbus kan meer volume verstouwen. Maar ja, die heeft geen tiencilinder onder de kap, laat staan wielen van 22 inch. De Ram SRT-10 was er zowel met een handgeschakelde zesbak van Tremec als met een automaat. De 82-VPG-6 is voorzien van dat laatste. Om de boel een beetje fatsoenlijk op de weg te houden, werd de Ram verlaagd, de ophanging aangepast, remmen vergroot en Bilstein-dempers gemonteerd. Ook kwamen er wat aerodynamische modificaties en kreeg de SRT-10 een fikse luchthapper op de motorkap. Binnenin is het een orgie van glad leer en weinig verfijnde kunststofsoorten, maar dat hóórt bij dit een stuk onbehouwenheid uit de States. Welke ondernemer durft hem te temmen?

Signalement

Merk Dodge

Type Ram 1500 Viper SRT-10

Bouwjaar juni 2005

Kilometerstand 142.739

Vraagprijs €21.999 (excl. 21% BTW)

Waar te koop? Autoverkoopbedrijf Van der Wal, Winsum

Technische gegevens

Motor V10, 8.277 cc

Max. vermogen 372 kW/507 pk bij 5.600 tpm

Max. koppel 712 Nm bij 4.200 tpm

Leeggewicht 2.624 kilo

Bagageruimte n.b.

Max. aanhanger geremd 3.000 kilo

Gem. verbruik 1:3,7

0-100 km/h 5,2 s (0-60 mph)

Topsnelheid 237 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Cadillac Coupé De Ville - 1977 - 91.884 kilometer - €16.950

De goedkoopste auto uit ons occasionbestand die met minimaal een zevenlitermotor is uitgerust, is deze Cadillac De Ville uit 1977. Je bent dan meteen spekkoper, want er zit een taxatierapport bij die een waarde van €27.500 aan dit geelbeige land yacht van 5,62 meter lengte hangt. Onder meer verantwoordelijk daarvoor is een motorrevisie in 2012 van €9.000 waarbij onder meer geharde klepzittingen zijn gemonteerd ter consumptie van lpg. Onderhoud aan onder meer schokdempers, diverse rubbers en andere werkzaamheden heeft de laatste eigenaar in 2025 €3.000 gekost, zodat de 64-YB-29 (sinds 2009 in ons land en sedertdien drie eigenaren aan het roer gehad) zomaar een gevalletje instappen en wegrijden zou kunnen zijn. Dat doe je in een auto die in de seventies al voorzien was van extra's die bij ons pas decennia later opgang maakten, zoals climate- en cruisecontrol, elektrische bediening van ramen en zijspiegels en een zesvoudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel. Houtinleg, een FM-radio, hoofdsteunen vóór en centrale portiervergrendeling zijn uiteraard eveneens aanwezig in een interieur dat qua kleur een voortzetting van de buitenzijde is. Best smaakvol allemaal en belangrijker: alles ziet er fraai strak uit.

Onder de motorkap een 7.0-V8 die - met de huidige bril op - een lacherig aantal pk’s herbergt: 177 stuks. Gekoppeld aan een drietraps automaat is dit een echte cruiser. Raampje open, arm eruit en in stilte genieten van de zacht murmelende achtpitter. Getoond model is de vijfde generatie De Ville die tussen 1977 en 1984 van de band rolde en gezien kan worden als de laatste generatie grote Caddy’s - inclusief achterwielaandrijving. Zeldzaam is hij niet: van deze generatie bedroeg de productie ongeveer 1,5 miljoen exemplaren, waarbij de vierdeurs Sedan met ruim 850.000 eenheden iets beter vertegenwoordigd was dan de tweedeurs Coupé, met een productie van 665.000 exemplaren. In ons land kwam en kom je ze maar zelden tegen - tegenwoordig meestal bij klassiekerevenementen. Wie neemt hem mee daarheen?

Signalement

Merk Cadillac

Type Coupé De Ville

Bouwjaar juni 1977

Kilometerstand 91.884

Vraagprijs €16.950

Waar te koop? M.I.C. Exclusive, Heinkenszand

Technische gegevens

Motor V8, 6.965 cc

Max. vermogen 130 kW/177 pk bij 4.000 tpm

Max. koppel 434 Nm bij 2.000 tpm

Leeggewicht 1.899 kilo

Bagageruimte ca. 450 l

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1:5

0-100 km/h 11,4 s (0-60 mph)

Topsnelheid 182 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

In deze tijden van downsizing die lang niet altijd even betrouwbare motoren opleveren, mogen we af en toe best mijmeren over vroeger, toen in de grootste auto’s flinke krachtbronnen verschenen. Vaak met relatief weinig vermogen, maar daardoor bleven ze wel heel lang draaien. Over draaien gesproken; waar zie jij je wel een rondje in maken: de Toronado als rallywapen, de Ram als undercover-circuittijger of de Coupé De Ville als cruiser? We horen het weer graag!