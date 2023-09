In augustus zijn in Nederland 27.825 nieuwe personenauto's geregistreerd. Maar hoeveel daarvan hadden er een elektrische aandrijflijn? En hoeveel een benzinemotor? En van welke EV werden er de meeste exemplaren geregistreerd? AutoWeek dook in de cijfers.

Van de bijna 28.000 nieuwe personenauto's die in augustus in ons land op kenteken zijn gezet, hadden er 9.174 exemplaren een volledig elektrische aandrijflijn. Dat betekent dat een derde van alle nieuw gekentekende personenauto's in die maand een EV was. Daarmee zijn elektrische auto's na auto's met een hybride aandrijflijn goed voor de meeste registraties. Er zijn in augustus namelijk 10.316 hybride auto's op kenteken gezet, goed voor een aandeel van 37 procent in de registratiecijfers.

Doen niet-hybride benzineauto's nog wat op de Nederlandse markt? Zeer zeker. In augustus zijn namelijk 7.857 nieuwe personenauto's met een niet-hybride (hooguit mild-hybride) benzinemachine op kenteken gezet. Ruim 28 procent van het totaal dus nog. De registratie van nieuwe dieselauto's ligt op zijn spreekwoordelijke gat. Afgelopen maand zijn namelijk slechts 293 nieuwe diesels geregistreerd, goed voor een aandeel van slechts één procent. Ook zijn er 185 nieuwe auto's gekentekend die lpg lusten. Dit zijn ongetwijfeld Dacia's Sandero.

Nieuwe personenauto's naar brandstofsoort (augustus 2023)

Brandstof Aantal Marktaandeel Benzine 7.857 28,24 % Diesel 293 1,05 % LPG 185 0,66 % Hybride 10.316 37,07 % EV 9.174 32,97 %

Populairste elektrische auto's (augustus 2023)

De Tesla Model Y was de auto waarvan er in augustus de meeste nieuwe exemplaren zijn geregistreerd en dus is bepaald niet verwonderlijk dat die auto ook de titel 'meest geregistreerde EV van augustus' claimt. Er zijn in augustus 1.228 nieuwe Models Y gekentekend. Ook op de tweede plek in de EV-ranglijst staat een Tesla. Dat is uiteraard geen Model S of Model X, maar de Model 3 (750 stuks). De elektrische variant van de Kia Niro - de Niro EV - staat met 524 registraties op de derde plek. De rest van de Top 10 bestaat uit steevast populaire EV's als de Peugeot 208, Skoda Enyaq iV, BMW IX1, MG4, Volkswagen ID3 en ID4 en de Kia EV6. De Renault Megane E-Tech Electric en de Opel Corsa Electric vallen nipt buiten de Top 10.

Hoe doen de jonge Chinese merken het in Nederland? Niet fantastisch. Zo is na de Polestar 2 (plek 14), MG4 en MG ZS (plek 31) het eerstvolgende Chinese merk in de EV-ranglijst de Xpeng P7. Die staat met 37 registraties op plek 42. De BYD Atto 3 volgt met 35 registraties op plek 44. De Aiways U5 claimt met 18 gekentekende exemplaren positie 55. De MG 5 staat met 13 registraties op plek 57, samen met de Nio ET7 en Smart #1. Verder zijn er 12 Nio's ET5, 8 Hongqi's E-HS9, 5 MG's Marvel R en van zowel de BYD Han als Tang één exemplaar gekentekend. Ook interessant: er zijn twee exemplaren van de Lotus Eletre én twee Lucids Air geregistreerd.

Merk Model Aantal 1 Tesla Model Y 1.228 2 Tesla Model 3 750 3 Kia Niro EV 524 4 Peugeot e-208 518 5 Skoda Enyaq iV 505 6 BMW iX1 326 7 MG 4 299 8 Volkswagen ID3 269 9 Volkswagen ID3 263 10 Kia EV6 255

Top 10 merken met meeste registraties EV's (augustus 2023)