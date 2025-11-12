Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Een derde automobilisten onderschat remweg op natte wegen

Van twee naar vier

1
AutoWeek 8 Magazine 2017 regen
Lars Krijgsman

Veel automobilisten houden op nat wegdek waarschijnlijk te weinig afstand tot hun voorligger. Nog niet de kwart van de automobilisten weet dat de afstand tot de voorligger bij natte omstandigheden verdubbeld zou moeten worden.

Uit door OnePoll in opdracht van bandenfabrikant Vredestein onder duizend Europese automobilisten uitgevoerd onderzoek blijkt dat een groot deel van de autobezitters bij natte omstandigheden te weinig afstand houdt tot hun voorligger. Over het algemeen wordt aangeraden een afstand van minimaal twee seconden tot de voorligger te houden. Op nat wegdek zou die afstand verdubbeld moeten worden tot zeker vier seconden. 31 procent van de automobilisten denkt dat een afstand van minder dan 4 seconden prima is, terwijl 22 procent helemaal niet weet welke afstand gehouden moet worden.

Automobilisten in de leeftijdscategorie 45 tot en met 54 jaar kwamen uit het onderzoek het slechtste voor de dag. Slechts 13 procent van de ondervraagden in deze leeftijdscategorie zei op de hoogte te zijn van de 'vier secondenregel'.

1 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Toyota bZ7

Toyota verwacht lagere EV-verkoop en stelt accufabriek uit

Nieuws
Mercedes-Benz GLB

Nieuwe Mercedes-Benz GLB: elektrisch of benzine, vijf- of zevenzitter

Nieuws
Rolls-Royce Spectre Black Badge Spofec

Rolls-Royce Spectre ontkomt niet aan verlaging

Nieuws
Stelato S9T

De Stelato S9T is de super-stationwagen die we in Europa nooit kregen

Nieuws
Mazda CX-60

Altijd plug-in hybride Mazda CX-60 en Mazda CX-80 fijngeslepen

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.