Enkele malen schonken wij aandacht aan occasions die niet meer dan €5.000 kostten - het maximale budget voor 20 procent van de Nederlanders bij het aanschaffen van een andere auto. We portretteerden onder meer midi-MPV’s en compacte auto’s met een automaat. De ‘iconische Ford’-aflevering van vorige week waar zowel een Capri als een Mustang in voorkwam, deed ons besluiten deze week op zoek te gaan naar een coupé - ook weer met een prijskaartje van maximaal €5.000.

Coupés zijn bijzondere auto’s: je betaalt meer geld en krijgt er minder (portieren, binnenruimte) voor terug. Toch is een betaalbare coupé geen onhaalbare zaak, ook niet als de tellerstand niet méér dan 150.000 kilometer mag bedragen. Wordt het een carrosserievariant van een compacte middenklasser of een ‘echte’ coupé, al dan niet van een premiummerk?

Alfa Romeo GT 2.0 JTS 16V Distinctive - 2006 - 93.467 kilometer - €4.250

Binnen ons budget en ruim onder de door ons maximaal toegestane tellerstand vinden we in Twente deze zojuist geïmporteerde Alfa Romeo GT. Sterker: hij is het klokje nog niet eens rond geweest, al moet je bij importauto’s altijd wat voorzichtig zijn met dit soort uitspraken. Jammer daarbij is dat niet over enige vorm van garantie wordt gesproken, terwijl we op een foto toch een Bovag-schildje zien. Afijn. De op de 147 en 156 gebaseerde GT stond tussen 2004 en 2011 in de prijslijsten met in 2007 een milde facelift. De vers gekentekende HDV-84-L is nog de oerversie. Maar welke GT ook, de belangstelling ervoor zakte in toen de Brera, met de 159 als basis, ten tonele verscheen. Die zag er veel dikker uit, maar al rijdend was dat helaas te merken ook. Onze voorkeur ging in die dagen al uit naar de fraaie GT.

De ruimte achterin was in de GT eveneens beter voor elkaar. Geen wonder: de GT is langer dan de 156 Sportwagon! Kijk je dus verder dan het uiterlijk, dan is de GT de betere van de twee: strakker rijdend, scherper sturend en met meer binnenruimte. Onderhavig model heeft de 165 pk sterke tweeliter onder de kap en dat is voldoende: als de V6 zijn 240 paarden op de aangedreven voorwielen loslaat, dan is het zoeken naar grip. Het onderstel van de GT is stevig en reageert fel op oneffenheden, maar het loopt nimmer uit de hand. Indrukwekkend is het neutrale weggedrag. Bochtjes aaneenrijgen vindt hij fijn - hoe harder hoe leuker, en van onderstuur is geen sprake. De vijfbak mag wat korter en directer schakelen, maar doet niet echt afbreuk aan het rijgenot. Wel onhandig is de flinke draaicirkel. Fraai vormgegeven is het luxueuze interieur: cruise- en climatecontrol, Bose-audio, leren bekleding en stoelverwarming zijn op deze Distinctive present, net als xenonverlichting, parkeersensoren, alarm en 18-inch lichtmetaal.

Signalement

Merk Alfa Romeo

Type GT 2.0 JTS 16V Distinctive

Bouwjaar februari 2006

Kilometerstand 93.467

Vraagprijs €4.250

Waar te koop? Auto Service Klumpers vdK, Goor

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.970 cc

Max. vermogen 121 kW/165 pk bij 6.400 tpm

Max. koppel 206 Nm bij 3.250 tpm

Leeggewicht 1.295 kilo

Bagageruimte 320 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.300 kilo

Gem. verbruik 1:11,5

0-100 km/h 8,7 s

Topsnelheid 216 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Mercedes-Benz C180 Kompressor Sportcoupé - 2004 - 109.656 kilometer - €4.900

Liever een sportieve occasion met een premiumsausje? Dan wacht in Waalwijk deze origineel Nederlandse Mercedes-Benz C-klasse op zijn vijfde baas. De vier voorgaande eigenaren hebben er samen iets meer dan een ton mee afgelegd. Een iets hogere kilometerstand, een ouder bouwjaar en toch een hogere vraagprijs dan bovenstaande GT - dat is premium! Anderzijds wordt hier wél over garantie gesproken (drie maanden kost €495 extra) en is de historie bekend.

Onder de kap een van een mechanische compressor voorziene 1.8-vierpitter, goed voor 143 pk. Een fijne machine, verbonden aan een exact schakelende zesbak. Genoeg koppel bij een relatief laag toerental - het zorgt voor rust bij constante snelwegtempi, maar geef je een keer gas, dan zorgt een lekker uitlaatbrommetje voor de sportieve noot. Het interieur valt op door fraaie materialen en een prima afwerking, al gaat het er minder hartveroverend aan toe dan in de Italiaan. De besturing is prettig direct en de stevig afgestemde vering en demping geven ‘m eveneens een sportief karakter. Ddeze occasion is volgens de aanbieder daarbij voorzien van een sportonderstel. In combinatie met zijn achterwielaandrijving krijg je spontaan zin in een plezierig potje sturen. De zitpositie is mooi laag in te stellen en de zetels bieden goede ondersteuning. Op de achterbank is de ruimte minder royaal - inherent aan een coupé.

Met onder meer cruise- en climatecontrol, de al genoemde zesbak, regen- en parkeersensoren, alarm en lichtmetaal zijn de meest basale functies uit die tijd wel aanwezig, maar leren bekleding ontbreekt bijvoorbeeld. Dat en het Italiaanse design van buiten- en binnenkant laat de GT net wat specialer aanvoelen - al mist die wel de beroemde ster in de grille. Benzen uit die tijd wilden nog wel eens flink last hebben van het roestspook . Dat is een aandachtspunt!

Signalement

Merk Mercedes-Benz

Type C180 Kompressor Sportcoupé

Bouwjaar december 2004

Kilometerstand 109.656

Vraagprijs €4.900

Waar te koop? Van Dijk Auto’s, Waalwijk

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.796 cc, mechanische compressor

Max. vermogen 105 kW/143 pk bij 5.200 tpm

Max. koppel 220 Nm bij 2.500 tpm

Leeggewicht 1.365 kilo

Bagageruimte 310 l/1.100 l

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 1:12,5

0-100 km/h 9,7 s

Topsnelheid 223 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Renault Mégane Coupé 1.6 16V 110 Dynamique - 2009 - 145.615 kilometer - €4.250

Een andere invalshoek is die van de driedeursversies van C-segmenters die een net wat spannender voorkomen hebben dan hun bravere en praktischer vijfdeurs-broertjes. Denk bijvoorbeeld aan de Opel Astra Coupé, Seat Leon SC, Volkswagen Scirocco (verwant aan de Golf) en deze Renault Mégane. Voor dezelfde vraagprijs, een ‘scherpe internet-meeneemprijs’, over garantie wordt niet gerept. als de Alfa staat in Hoogeveen een occasion die duidelijk de jongste is van dit trio, maar ook behept met de hoogste kilometerstand, bijeen gereden door twee ex-eigenaren. Het heldhaftige uiterlijk, de rode lak en de toevoeging Dynamique doen heel wat vermoeden, maar onder de motorkap snort een brave, beproefde zestienkleps-1600, goed voor een redelijk bescheiden 110 pk. Het maakt de Fransman minder vlot dan de andere twee, maar wel zuiniger. Het beduidend lagere gewicht draagt ook zijn steentje bij: wij denken dat de 00-JPT-7 de laagste exploitatiekosten heeft.

Aan boord valt ook hier de goede afwerking op, al is het dashboard opgebouwd uit Mégane én Laguna-onderdelen, wat een ietwat rommelige aanblik veroorzaakt. Voorin zit je uitstekend, achterin is het behelpen, zowel qua ruimte als het uitzicht, waarvan de bestuurder bij het achteruit inparkeren eveneens last zal hebben.

Het sportonderstel waarmee alle Méganes Coupé standaard waren uitgerust, wierp duidelijk zijn vruchten af. Weliswaar zou het stuurgevoel wat beter mogen, maar het onderstel is erg goed en sportief: op dat vlak is bij deze Renault duidelijk geen sprake van uiterlijke schijn! Verder heb je geenmoment last van aandrijfreacties in het stuur. Het comfortniveau is iets minder dan in de hatchback, maar nog steeds ruim voldoende, evenals de uitrusting die met onder meer cruise- en climatecontrol, 16-inch lichtmetaal, fabrieksaudio, privacy glass achter en keyless entry op het niveau van de C Sportcoupé ligt.

Signalement

Merk Renault

Type Mégane Coupé 1.6 16V 110 Dynamique

Bouwjaar juli 2009

Kilometerstand 145.615

Vraagprijs €4.250

Waar te koop? Car Outlet Hoogeveen, Hoogeveen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.598 cc

Max. vermogen 81 kW/110 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 151 Nm bij 4.250 tpm

Leeggewicht 1.180 kilo

Bagageruimte 344 l/991 l

Max. aanhanger geremd 1.300 kilo

Gem. verbruik 1:14,1

0-100 km/h 10,5 s

Topsnelheid 195 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie budget-coupés, welke moet het worden?

Het is duidelijk: ook met een niet al te dikke beurs kun je knap voor de dag komen. Bovendien laten de GT, de C180 Sportcoupé en de Mégane Coupé zien dat je alle kanten uit kunt: een afgeleide van een C-segmenter of een ‘echte’ coupé. Welke moet het worden?