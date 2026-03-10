Ford heeft bij de elektrische Explorer officieel de wijzigingen doorgevoerd die AutoWeek je al eerder kon melden. Dat is dus geen nieuws, maar een speciale uitvoering in uniek ‘Cactus Grey’ is dat wel.

Nieuwe LFP-accu’s, een flink gegroeide actieradius, one-pedal-driving en nieuwe prijzen: AutoWeek kon je er eind januari al alles over vertellen. De auto’s maken daarnaast kennis met een vernieuwd infotainmentsysteem en meer rijhulpsystemen.

De technische verbeteringen van de Ford Explorer (en de Capri) zijn licht opmerkelijk, omdat Ford ze eerder krijgt dan platform-leverancier Volkswagen. Van de buitenkant kan je het verschil tussen de ‘nieuwe’ en de voorgaande Explorer doorgaans niet zien, maar daar is één uitzondering op. De Ford Explorer Collection is een nieuwe uitvoering in de kleuren grijs, oranje en zwart. De wielen zijn zwart, de auto zelf is uitgevoerd in een ‘Cactus Grey’ dat je op andere uitvoeringen (nog) niet kunt krijgen. Ook de oranje gordels en interieur-accenten zijn uniek voor deze versie.

De Collection kost €47.350, maar dan krijg je wel meteen de Extended Range RWD-versie met 579 kilometer bereik. Die €47.350 is €500 minder dan de Premium-uitvoering, waar de Collection sterk op lijkt qua luxeniveau. Hij heeft bijvoorbeeld ook de 12-voudig elektrisch verstelbare en verwarmbare stoelen, stuurverwarming, matrix-ledkoplampen, 20-inch lichtmetaal, een draadloze telefoonlader en een elektrische achterklep. Bovendien krijg je er bij de Collection meteen een trekhaak bij, plus die bijzondere kleurstelling natuurlijk.

De Ford Explorer Collection is er trouwens ook als Extended Range AWD. Die heeft 77 in plaats van 79 kWh en is wat minder efficiënt, maar met 340 pk ook een stuk krachtiger. Hij kost in die vorm € 52.350.