Eagler F.F. toont Superquad in Genève

Het in Slowakije gevestigde Engler Automotive - wij moesten het ook opzoeken - heeft in Genève zijn Superquad gepresenteerd. Het opmerkelijk uitziende geval heeft een machtige V10 aan boord.

De Superquad is een met de hand gemaakte, er bestaat immers maar één exemplaar, extremist waarvan de koets is opgetrokken uit materialen als koolstofvezel, titanium en magnesium. Het frame waar die buitenkant omheen is gevouwen, is van aluminium. Dat is niet alles, want Engler "[...] andere geavanceerde materialen" gevonden om de auto uit op te bouwen, maar gaat daar niet verder op in.

De platte showauto meet 4,67 meter in de lengte, is 1,95 meter breed en slechts 95 centimeter hoog. Z'n gewicht ligt op 850 kilo en dat is zeer opmerkelijk te noemen. De Superquad wordt namelijk voortgestuwd door een 5,2-liter grote V10 waar twee turbo op zijn geschroefd. Het vermogen moet op zo'n 850 pk liggen, goed om het vedergewicht in 2,5 tellen aan een snelheid van 100 km/h te helpen. Zijn topsnelheid ligt op 350 km/h. Koolstofkeramische remmen moeten de auto weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen. Met zijn pk:gewichtverhouding van 1:1 vergelijkt Engler zich met fabrikanten als Koenigsegg, al opereert die Zweedse fabrikant wel op een ander en vooral hoger kwaliteitsniveau.