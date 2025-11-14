Met je hagelnieuwe rijbewijscard op zak op zoek naar je eerste auto. Voor velen iets om al jaren naar uit te kijken, voor anderen een spannende aangelegenheid, want het occasionaanbod is werkelijk enorm. Waar moet je beginnen? Met de aanschafprijs alleen ben je er niet. Brandstof, verzekering, motorrijtuigenbelasting en onderhoud nemen elke maand een hap uit je budget. Wij van AutoWeek helpen je graag bij een betaalbare zoektocht.

Daarom hebben we nu onze nieuwe rubriek Joys Budgetoccasions, waarin redactrice Joy van Haelen gebruikte auto’s van maximaal €5.000 aan de tand voelt. Wij gaan daarin deze week mee met drie nog wat goedkopere beginnersauto’s, waarbij we buiten de geijkte paden treden.

Nissan Pixo 1.0 Acenta - 2009 - 107.769 kilometer - €2.950

Ditmaal dus geen vertegenwoordiger van de VAG-drieling of een lid van het CityBug-trio, een kleine Zuid-Koreaan, Panda of Twingo, maar bijvoorbeeld deze Nissan Pixo. Omdat Nissan een A-segmenter ontbeerde, speelde het leentjebuur met Suzuki door diens Alto van Nissan-badges te voorzien (dat was niet moeilijk: beide auto’s zouden gezamenlijk van de band lopen bij Maruti in India) en hier en daar in de lijn van z’n andere modellen te brengen. Op die manier had Nissan tussen 2009 en 2014 een instapper op het programma staan. Wegens gebrek aan succes (nog geen 10.000 stuks, verdeeld over vijf jaar), kwam er geen opvolger. Aan de prijs kon het niet liggen: de goedkoopste 1.0 Visia kostte nog geen 8 mille. Moet je nu mee aankomen … In alle gevallen ging het om een eenliter, alleen de uitrusting varieerde. Getoond model staat als Acenta een treetje hoger op de ladder. De beige 23-JXG-8 heeft sinds 2009 twee eigenaren gehad die er samen iets meer dan een ton mee hebben afgelegd. Da’s te overzien voor een auto van € 2.950 (garantie tegen meerprijs). En de exploitatiekosten? Nou, de driepitter is zuinig, de auto is een lichtgewicht en van betrouwbare afkomst. Kortom: niet een vervoermiddel dat je de kop kost en daardoor eveneens geschikt als goedkope tweede auto of als pekelbak voor de winter.

De Pixo is altijd vijfdeurs en biedt voor zijn afmetingen best veel binnenruimte. Het interieur is aardig speels opgezet, het materiaalgebruik maar zozo. Technisch raffinement ontbreekt enigszins: stationair roffelt de driepitter er lustig op los en omdat de koppeling pas laat aangrijpt, rijd je vaak met te veel gas weg. Wel beschikt de Indische Japanner over een prima onderstel. Rustig en stabiel, dus naast het financiële aspect ook op dit punt een solide basis. Met elektrisch bedienbare voorportierruiten, centrale deurvergrendeling, mistlampen vóór, audio, getint glas en vier airbags hebben we het qua voorzieningen wel gehad. Zo ontbreekt een toerenteller.

Signalement

Merk Nissan

Type Pixo 1.0 Acenta

Bouwjaar oktober 2009

Kilometerstand 107.769

Vraagprijs €2.950

Waar te koop? M & M Cars, Ridderkerk

Technische gegevens

Motor 3-cil. in lijn, 996 cc

Max. vermogen 50 kW/68 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 90 Nm bij 3.400 tpm

Leeggewicht 830 kilo

Bagageruimte 129 l/774 l

Max. aanhanger geremd 200 kilo

Gem. verbruik 1:22,7 (NEDC)

0-100 km/h 13,5 s

Topsnelheid 155 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Ford Ka 1.3 Futura - 2007 - 60.744 kilometer - €2.750

Vind je zo’n Pixo wat te suf en mag het - vooral - lekkerder sturen, dan moet je proberen de oer-Ka van Ford op te sporen. Destijds een groot succes in ons land, maar het merendeel is aan het roestspook ten ondergegaan. Deze Ford Ka is die bruine dodendans ontsprongen. Sterker: hij ziet er nog strak uit, ondanks het feit dat hij ruim 2,5 jaar ouder is dan de Nissan. De kilometerstand, bijeen gereden door drie eigenaren, is dan weer erg bescheiden. De vraagprijs is een rijklaarprijs inclusief afleveringskosten, over garantie geen woord.

Wij waren altijd erg te spreken over dit karakterbakkie met zijn New Edge-design (ontwerper Fritz Mayhew liet zich inspireren door een waterflesje van Evian). Niet alleen omdat de Ka samen met de oer-Twingo een frisse wind door het mini-segment liet blazen, maar ook vanwege zijn rijeigenschappen. Want de Ka houdt van bochtenwerk! Hij voelt strak aan en laat gewillig met zich gooien en smijten. Het dikke stuur draait daarbij wat zwaar, maar wel lekker direct en houdt je goed op de hoogte van wat de voorwielen doen. Keerzijde kan het wat stevige onderstel zijn. Alles voor de fun, want als totale conceptie kan de Ford zijn leeftijd niet verbloemen: kaal plaatwerk binnenin, een eenvoudig maar grappig opgezet dashboard dat eveneens een toerenteller ontbeert, een wat lastige instap naar achteren (de Ka was altijd driedeurs) en weinig hoofdruimte achterin vanwege de aflopende daklijn. Onder het bolle motorkapje een viercilinder-1.3 voorzien van singlepoint-injectie (Euro 4) die wat minder presteert dan de Pixo-driepitter, maar daar wel een flinke slok brandstof méér voor vraagt. Ook de karige veiligheidsuitrusting, met slechts één airbag, is niet meer van deze tijd. Met audio, elektrisch bedienbare voorportierruiten, centrale deurvergrendeling en zowaar airco kan hij zich wel met de Japanner meten. Uiterlijk en rijeigenschappen, daar moet je voor gaan.

Signalement

Merk Ford

Type Ka 1.3 Futura

Bouwjaar januari 2007

Kilometerstand 60.744

Vraagprijs €2.750

Waar te koop? Autobedrijf Steeneveld, Nootdorp

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.299 cc

Max. vermogen 44 kW/60 pk bij 5.000 tpm

Max. koppel 105 Nm bij 2.500 tpm

Leeggewicht 865 kilo

Bagageruimte 186 l/724 l

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1:14,9 (NEDC)

0-100 km/h 15,4 s

Topsnelheid 155 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Volkswagen Fox 1.4 - 2007 - 115.278 kilometer - €2.950

Na een beige en een blauwe occasion, sluiten we af met deze gele Volkswagen Fox. De Fox was de opvolger van de Lupo (1998-2005) die VW uit Brazilië haalde. Zoiets gaat niet altijd goed, want we herinneren ons de rampzalige Alfa Romeo 2300 ‘Rio’ nog, de Palio Weekend van Fiat was een beter behapbaar van A-naar-B-vervoermiddel. Ook de Fox had het niet gemakkelijk, ondanks zijn behoorlijke afmetingen, want de Fox is de ruimste van dit trio, zowel voor inzittenden als voor bagage. Het ontbrak hem aan algemeen raffinement, maar als beginnersauto of wintervoertuig voldoet hij opperbest. De 21-XF-VR is iets jonger dan de Ka, maar qua kilometerstand het meest ervaren. De aanbieder rept niet over afleveringskosten of garantie. Toch zou deze occasion (drie eerdere eigenaren) vóór aflevering nog wat zorgzaamheid mogen ontvangen. Zo lijkt het erop alsof het schermpje in het tellerblok wat pixels is kwijtgeraakt en staat er nog een terugroepactie open met betrekking tot de airbags.

De binnenruimte noemden we al, maar ook het meubilair is redelijk volwassen. En onder de motorkap treffen we de sterkste krachtbron van dit trio aan. Hij is net zo onzuinig als de Ka, maar biedt wel de hoogste prestaties, bovendien mag er een redelijk fatsoenlijke aanhanger achter de Fox. Met zijn functionaliteit scoort deze occasion, maar daarmee is de meeste lof wel uitgedeeld. Het materiaalgebruik is eerder robuust dan verfijnd en datzelfde geldt voor het onderstel. Vooral de achterkant geeft kuilen ruw door aan zijn inzittenden. Ga je een bocht te hard in, dan kun je gas los laten, maar dan reageert de Fox wat heftig met zijn heupen - als een volleerde, Braziliaanse sambadanseres! - en merk je dat hij een vrij hoge koets heeft. Sturen en schakelen doet de Fox licht en met weinig gevoel. De besturing is redelijk direct. Positief is het in hoogte én diepte verstelbare stuur. Daarmee hebben we de meeste luxe wel gehad; zelfs de voorste zijruiten moet je slingeren.

Signalement

Merk Volkswagen

Type Fox 1.4

Bouwjaar mei 2007

Kilometerstand 115.278

Vraagprijs €2.950

Waar te koop? Autobedrijf Hoogeveen, Noordwijk (Z.-H.)

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.390 cc

Max. vermogen 55 kW/75 pk bij 5.000 tpm

Max. koppel 124 Nm bij 2.750 tpm

Leeggewicht 987 kilo

Bagageruimte 260 l/1.016 l

Max. aanhanger geremd 800 kilo

Gem. verbruik 1:14,9 (NEDC)

0-100 km/h 13,0 s

Topsnelheid 167 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie budget-instappers, maar welke heeft jouw voorkeur?

Drie A-segmenters voor nog geen drie mille, met een overzichtelijke geschiedenis en dito kilometerstand. De Nissan Pixo is het meest portemonneevriendelijk, maar daardoor wellicht ook wat duf. De Ford Ka oogt en rijdt leuker, de Volkswagen Fox is veel ruimer. Maar de Ka is met zijn conceptie verouderd, de Fox is juist weinig geraffineerd. Tja, zeg het maar!