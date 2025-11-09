Ga naar de inhoud
'€311,95 voor een nieuwe 12-volt accu in mijn Lynk & Co 01, is dat niet wat veel?'

Leeg na 3 dagen stilstand

5
Lynk & Co 01

Auto's die na stilstand met een lege 12-volt accu staan: dit probleem houdt de gemoederen in autoland bezig. Onlangs berichtten we nog over stilstand bij een vliegveld, en de gevolgen die dat voor een accu kan hebben. Ook de perikelen met de Porsche 911 GTS e-Hybrid kwamen al aan bod en nu krijgen we een vraag van een lezer die een Lynk & Co 01 rijdt. Zijn accu was twee keer na drie dagen stilstand tijdens een autovakantie leeg.

Paul Maas: “Met mijn Lynk & Co 01 uit 2023 had ik een onaangename ervaring. De fabrikant hanteert voor de 12V-startaccu een garantietermijn van (slechts) zes maanden, waarbij deze onder de zogeheten ‘slijtageregeling’ valt, waartoe ook bijvoorbeeld de ruitenwissers en de batterijtjes van de afstandsbediening horen. Dit is te lezen op pagina 5 van de garantievoorwaarden. Ik vind dit te gek voor woorden, temeer omdat de accu al tweemaal na slechts drie dagen stilstand op vakantie was leeggelopen vanwege een lekstroom en volgens Lynk & Co na twee tot drie ontladingen al moest worden vervangen! Omdat onderhoud door Volvo wordt gedaan, was ik maar liefst € 311,95 kwijt. Wat vindt u hiervan?”

Veel moderne auto's hebben AGM-accu, en die zijn duurder

Voor onze magazinerubriek Diagnose leggen we dergelijke lezersvragen voor aan een team van experts. Deze vraag is beland bij EV-onderhoudsexpert Kamal el Fakir van Moobi: “Wij begrijpen goed dat dit frustratie veroorzaakt, zeker wanneer bij een relatief nieuwe auto een storing ontstaat waardoor u met pech komt te staan. De levensduur van een accu is sterk afhankelijk van de gebruiksomstandigheden (zoals rijprofiel, frequentie van korte ritten en eventueel langdurig stilstaan). Daarnaast kan er een technisch defect zijn, waardoor er een te grote lekstroom is. Gezien de gemelde klachten zou mijn advies zijn om de auto te laten controleren op een te grote lekstroom. Moderne voertuigen, zoals de uwe, zijn uitgerust met een zogeheten AGM-accu. Dit type accu is technisch geavanceerder dan de normale loodaccu’s die in het verleden werden gebruikt. De aanschafprijs van een AGM-accu is inderdaad fors, maar naar onze mening is de factuur voor het vervangen en plaatsen van een nieuwe AGM-accu niet onredelijk.”

