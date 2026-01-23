In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

We doen er zelf vaak aan mee bij AutoWeek: de verheerlijking van de hete hatchback uit de jaren 80. En we zijn niet de enigen die mijmeren over opgefruite compacte middenklassertjes uit die jaren, want de prijzen voor dit soort klassiekers rijzen de pan uit. Voor Volkswagens Golf GTI en Peugeots 205 GTI zijn bedragen van meer dan €25.000 geen uitzondering. Daarom vinden we deze Ford Escort RS Turbo uit 1989 met extreem weinig kilometers echt niet zo duur: €19.950. Zet het eens af tegen het belachelijk hoge bedrag dat ze voor deze Golf GTI vragen !

Ja, bijna 50k voor een brave achtklepper met slechts 107 pk! De Golf II GTI in zo’n conditie is blijkbaar heet, zelfs als het zo’n tamme is, want het is niet eens een 16V of een G60. Als het nou nog een Rallye was … Maar genoeg over Golfjes, we gaan het eens lekker hebben over deze prachtige Ford Escort RS Turbo uit 1989. Eind jaren 80 was een cilinderkop met vier kleppen per cilinder het middel om een hot hatch te laten pieken. Tussen al die 16V’s hield deze Escort RS Turbo moedig stand. Pas bij de Escort van de generatie erna deed bij Ford een 2.0 16V zijn intrede, in de RS 2000 16V, de Escort Mk III en IV hadden een 1.6 turbomotor met 132 pk als pepmiddel.

Deze Mk IV is schitterend rood en komt uit Spanje. De eerste RS Turbo op basis van de hoekiger Mk III Escort was altijd wit, behalve het zwarte exemplaar dat ooit aan Lady Di geleverd is. Die ging ooit voor bijna 8.5 ton naar een andere eigenaar, en de Mk III RS is super exclusief met in totaal iets meer dan 8.000 gebouwde exemplaren. Deze wat rondere RS Turbo 2 is in grotere aantallen gemaakt.

Slechts 32.000 kilometers over Spaanse wegen heeft deze Escort RS Turbo erop zitten. We zien overigens een mijlenteller in dit linksgestuurde exemplaar. Zou het een exemplaar uit de Britse enclave Gibraltar zijn? Daar rijden ze gewoon net als in Spanje rechts, met linksgestuurde auto’s, maar heeft de eerste eigenaar zo toch nog voor een Engels tintje gezorgd?

De Escort RS Turbo was met 132 pk krachtig genoeg voor die tijd. Een Escort XR3i met ongeblazen 1.6 deed het met 105 pk en was daarmee een tegenhanger van de instap-Golf GTI van die dagen, de GTI 16V met katalysator leverde 129 pk, zonder 139 pk. Van 0 naar 100 gaat in 8,7 tellen, en daarbij levert de RS Turbo de typische turbosensaties van vroeger, met een flink geblaas. De verstralers erop zijn period correct, en ze horen op de RS Turbo. De auto is volgens de aanbieder ‘hard’ en er zitten dan ook veel foto’s bij van het onderstel en de rest van de onderkant. Best bijzonder dat de RS Turbo met vrij normale stoelen werd geleverd, diepe kuipstoelen waren in de jaren 80 niet standaard in hete hatchbacks, daarvoor moest je zetels van de firma Recaro laten monteren.