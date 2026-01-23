Ga naar de inhoud
€20.000 voor deze Ford Escort RS Turbo is gezien de hothatchverheerlijking niet zo’n gekke prijs

Liefhebber gezocht

Ford Escort RS Turbo
Stéphan Vermeulen

We doen er zelf vaak aan mee bij AutoWeek: de verheerlijking van de hete hatchback uit de jaren 80. En we zijn niet de enigen die mijmeren over opgefruite compacte middenklassertjes uit die jaren, want de prijzen voor dit soort klassiekers rijzen de pan uit. Voor Volkswagens Golf GTI en Peugeots 205 GTI zijn bedragen van meer dan €25.000 geen uitzondering. Daarom vinden we deze Ford Escort RS Turbo uit 1989 met extreem weinig kilometers echt niet zo duur: €19.950. Zet het eens af tegen het belachelijk hoge bedrag dat ze voor deze Golf GTI vragen!

Ja, bijna 50k voor een brave achtklepper met slechts 107 pk! De Golf II GTI in zo’n conditie is blijkbaar heet, zelfs als het zo’n tamme is, want het is niet eens een 16V of een G60. Als het nou nog een Rallye was … Maar genoeg over Golfjes, we gaan het eens lekker hebben over deze prachtige Ford Escort RS Turbo uit 1989. Eind jaren 80 was een cilinderkop met vier kleppen per cilinder het middel om een hot hatch te laten pieken. Tussen al die 16V’s hield deze Escort RS Turbo moedig stand. Pas bij de Escort van de generatie erna deed bij Ford een 2.0 16V zijn intrede, in de RS 2000 16V, de Escort Mk III en IV hadden een 1.6 turbomotor met 132 pk als pepmiddel. 

Ford Escort RS Turbo

Ford Escort RS Turbo, de type-aanduiding ontbreekt op dit exemplaar.

Deze Mk IV is schitterend rood en komt uit Spanje. De eerste RS Turbo op basis van de hoekiger Mk III Escort was altijd wit, behalve het zwarte exemplaar dat ooit aan Lady Di geleverd is. Die ging ooit voor bijna 8.5 ton naar een andere eigenaar, en de Mk III RS is super exclusief met in totaal iets meer dan 8.000 gebouwde exemplaren. Deze wat rondere RS Turbo 2 is in grotere aantallen gemaakt. 

Ford Escort RS Turbo

Slechts 32.000 kilometers over Spaanse wegen heeft deze Escort RS Turbo erop zitten. We zien overigens een mijlenteller in dit linksgestuurde exemplaar. Zou het een exemplaar uit de Britse enclave Gibraltar zijn? Daar rijden ze gewoon net als in Spanje rechts, met linksgestuurde auto’s, maar heeft de eerste eigenaar zo toch nog voor een Engels tintje gezorgd? 

 

 

Ford Escort RS Turbo

Een 1.6 turbo, lekker blazen dus.

De Escort RS Turbo was met 132 pk krachtig genoeg voor die tijd. Een Escort XR3i met ongeblazen 1.6 deed het met 105 pk en was daarmee een tegenhanger van de instap-Golf GTI van die dagen, de GTI 16V met katalysator leverde 129 pk, zonder 139 pk. Van 0 naar 100 gaat in 8,7 tellen, en daarbij levert de RS Turbo de typische turbosensaties van vroeger, met een flink geblaas. De verstralers erop zijn period correct, en ze horen op de RS Turbo. De auto is volgens de aanbieder ‘hard’ en er zitten dan ook veel foto’s bij van het onderstel en de rest van de onderkant. Best bijzonder dat de RS Turbo met vrij normale stoelen werd geleverd, diepe kuipstoelen waren in de jaren 80 niet standaard in hete hatchbacks, daarvoor moest je zetels van de firma Recaro laten monteren. 

Ford Escort RS Turbo

Signalement

Merk Ford
Model Escort 1.6 RS Turbo
Carrosserie 3-deurs, hatchback
Transmissie 5 versnellingen, handgeschakeld
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 19.939

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 4-cil. in lijn
Cilinderinhoud 1.597 cc
Maximaal vermogen 97 kW / 132 pk bij 5.750 tpm
Maximaal koppel 180 Nm bij 2.750 tpm
Inhoud brandstoftank 47 l
Lengte / breedte / hoogte 4.061 mm / 1.640 mm / 1.354 mm
Wielbasis 2.400 mm
Massa leeg 965 kg
Laadvermogen 435 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 900 kg / 510 kg
Banden195/50VR15Prijzen
Topsnelheid 206 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 8,7 s
