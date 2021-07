E-Legend EL1 is elektrische herboren Audi Sport Quattro

De Audi Sport Quattro is misschien wel een van de meest tot de verbeelding sprekende Audi's ooit. Een directe of zelfs spiritueel opvolger van de oer-Quattro is nooit verschenen. Het Duitse E-Legend baalt daar ook van en komt met een volledig elektrisch aangedreven eerbetoon aan de Audi die zijn tanden het liefste in spekgladde ondergrond zette.

In 2010 liet Audi tijdens de Autosalon van Parijs de Quattro Concept zien, een studiemodel met techniek van de toen actuele RS5 verpakt in een koets die doorspekt was met verwijzingen naar de Sport Quattro van weleer. Ook in 2013 kwam Ingolstadt met een designtechnisch op zijn iconische coupé geïnspireerde concept-car in de vorm van de Sport Quattro Concept. Geen van de twee studiemodellen hebben geleid tot een productiemodel, maar gelukkig is daar het Duitse E-Legend.

Dit is de EL1, een elektrische hommage aan de Audi Quattro. Niet alleen de basisvorm van de EL1 doet aan het model denken, ook diverse designelementen waarmee het ontwerp concreet wordt ingevuld zijn zonder twijfel geïnspireerd Audi's rallykanon. We noemen de gleuven in de motorkap, het zwarte masker aan de voorkant, het zwarte deel in de C-stijl en de in het zwart uitgevoerde achterspoiler als voorbeelden.

De rond een koolstofvezel monocoque gebouwde EL1 is dankzij twee samen 816 pk sterke elektromotoren vierwielaangedreven en moet in 2,8 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h kunnen zoemen. In minder dan tien seconden staat 200 km/h op de digitale teller. De topsnelheid moet op een voor een EV heel behoorlijke 255 km/h liggen. In de bodem van de EL1 zit een 90 kWh accu, goed voor een actieradius van 400 kilometer. Het maximaal laadvermogen bedraagt 150 kW.

De 1.680 kilo wegende coupé gaat daadwerkelijk in productie, zij het op kleine schaal. E-Legend gaat 30 EL1's produceren, die stuk voor stuk een kale vanafprijs hebben van bijna 9 ton. E-Legend geeft aan dat het na de EL1 nog twee modellen gaat bouwen, elk in eenzelfde oplage van 30 stuks.